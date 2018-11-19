Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом показали на рендере





Обе новинки должны получить дисплей с каплевидным небольшим вырезом, который размещается в верхней части устройства. Там будет находиться фронтальная камера. Тыльная часть модели имеет блок двойной камеры, имеющий светодиодную вспышку. Под ним размещается логотип Moto. В нем, по всей видимости, интегрирован дактилоскопический сканер, который предназначается для распознавания пользователя по его отпечаткам пальцев. Экран версии Moto G7 Plus достигает по диагонали 6,4 дюйма. При этом его разрешение — Full HD+. Между тем основная камера должна получить датчики на 16, а также 5 млн. пкс. В смартфоне основой выступает процессор Snapdragon 710 либо чип Snapdragon 660. В первом изделии имеется 8 ядер Kryo 360. При этом таковая частота составляет до 2,2 ГГц. Также имеет место графический ускоритель Adreno 616. Во втором процессоре имеется 8 ядер Kryo 260. Тактовая частота составляет до 2,2 ГГц. Обработка графики осуществляется ускорителем Adreno 512.Новая версия должна оснащаться ОЗУ на 6Гб и ПЗУ на 128 Гб. Питание обеспечивается аккумуляторной батареей на 3500 мАч. Устройству Moto G7 приписывают наличие шестидюймового экрана, чипов Snapdragon 660/Snapdragon 636, ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 64 Гб, АКБ на 3000 мАч, двойной камеры на 16 и 5 млн. пкс.