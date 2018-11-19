АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом показали на рендере

Смартфон версии Moto G7 Plus, имеющий каплевидный вырез, показался на рендере. Согласно ожиданиям, устройство дебютирует одновременно с версией Moto G7.

Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом показали на рендере

Обе новинки должны получить дисплей с каплевидным небольшим вырезом, который размещается в верхней части устройства. Там будет находиться фронтальная камера. Тыльная часть модели имеет блок двойной камеры, имеющий светодиодную вспышку. Под ним размещается логотип Moto. В нем, по всей видимости, интегрирован дактилоскопический сканер, который предназначается для распознавания пользователя по его отпечаткам пальцев. Экран версии Moto G7 Plus достигает по диагонали 6,4 дюйма. При этом его разрешение — Full HD+. Между тем основная камера должна получить датчики на 16, а также 5 млн. пкс. В смартфоне основой выступает процессор Snapdragon 710 либо чип Snapdragon 660. В первом изделии имеется 8 ядер Kryo 360. При этом таковая частота составляет до 2,2 ГГц. Также имеет место графический ускоритель Adreno 616. Во втором процессоре имеется 8 ядер Kryo 260. Тактовая частота составляет до 2,2 ГГц. Обработка графики осуществляется ускорителем Adreno 512.

Новая версия должна оснащаться ОЗУ на 6Гб и ПЗУ на 128 Гб. Питание обеспечивается аккумуляторной батареей на 3500 мАч. Устройству Moto G7 приписывают наличие шестидюймового экрана, чипов Snapdragon 660/Snapdragon 636, ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 64 Гб, АКБ на 3000 мАч, двойной камеры на 16 и 5 млн. пкс.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Летучая показала фото элегантной мамы в
Археологи обнаружили в Помпеях древнюю
Ученые научились определять сахарный диабет по
Михаил Шац и Татьяна Лазарева появились вместе на
В Сети показали самую дешёвую версию смартфона от
В Боливии найдено массовое захоронение погибшей
Часовщикам приходится конкурировать с корпорацией
Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом
В Бразилии найдена система термитников возрастом
Перелицованный SsangYong Rexton 2019 впервые
Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на
Анна Семенович восхитила фанатов своим
Уфолог обнаружил на спутнике Сатурна космический
Американская "трёхсотлетняя ведьма" поделилась
Рогозин: Запуск пилотируемого корабля «СОЮЗ
Комик Зеленский выбрал себе лозунг для
Андрея Малахова обвиняют в пиаре на смерти
Бывший муж Ольги Бузовой - Тарасов зарабатывает
Анджелина Джоли вышла на прогулку с детьми без
Анастасия Решетова готовит ужин для Тимати в
Меган Маркл заставят взвеситься после
Лия Ахеджакова испугалась ухаживаний Прохора
Николь Кидман в наряде из бисера посетила
В Xiaomi пояснили причину мерцающего экрана в
Уиллем Дефо рассказал о работе над ролью Винсента
Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший
Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу
В Сети появились первые фото ультрабюджетного
Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи
Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи
Просмотреть все новости