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Toyota Probox и Toyota Succeed получили гибридные версии

Японские транспортные средства версий Toyota Probox, а также Toyota Succeed получили современные гибридные модификации. На авторынке Японии самые консервативные авто от Toyota могут теперь похвастаться тем, что они причастны к «экологически чистому миру».

Toyota Probox и Toyota Succeed получили гибридные версии

Транспортные средства Toyota Probox и Toyota Succeed появились в продаже на автомобильном рынке ещё 16 лет назад. Теперь данные автомобили получили гибридные модификации. Они были позаимствованы у хэтчбека версии Toyota Aqua (Prius). Стоит отметить, что за производительность новых вариаций Probox и Succeed отвечают силовые агрегаты, которые состоят из полуторалитрового атмосферного мотора 1NZ-FXE, а также электромотора. В свою очередь суммарная отдача данных силовых установок в универсалах составит 100 лошадиных сил.

Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что на территории Китая собираются в седане версии Buick LaCrosse поменять базовую силовую установку. Вместо 1.5-литрового наддувного двигателя на 170 л.с. установят 1.3-литровую турботройку, генерирующую 163 л.с.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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