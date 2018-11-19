В Китае собираются в седане Buick LaCrosse поменять базовый мотор
В седане Buick LaCrosse собираются в Китае поменять базовый силовой агрегат. Вместо наддувного 1.5-литрового мотора на 170 л.с., устанавливают 1.3-литровую турботройку на 163 л.с.
При этом мощность 2.0-литровой турбочетвёрки на 261 л.с. была уменьшена до 234 л.с. Гибридную версию с 1.8-литровым атмосферником на 128 л.с. и 60-киловаттным электродвигателем реформа не затронула. Она генерирует 185 л.с. Коробки передач остались теми же. Речь идёт о семидиапазонном «роботе» и девятиступенчатом «автомате».
В рамках китайского авторынка седан LaCrosse является очень востребованным. За 2017 год продали 99 609 экземпляров. В настоящее время продают около 6000 авто в месяц по цене от 2,2 млн. руб. В Соединённых Штатах за 2017 год продали 20 161 экземпляров. Ежемесячно реализуют около 2000 авто от 2 млн. руб. Вскоре американский Buick LaCrosse должен внешне обновиться по аналогичным параметрам, как и китайская версия. При этом силовой агрегат вряд ли станут менять. В авто установлена 2.5-литровая «четвёрка» на 197 л.с., а также 3.6-литровая «шестёрка» на 314 л.с.
Новостное издание Dni24 ранее сообщало, что моторизированные вездеходы Wolverine X2/X4 подвергли полной модернизации, а также оснастили двухцилиндровыми новыми силовыми агрегатами.
При этом мощность 2.0-литровой турбочетвёрки на 261 л.с. была уменьшена до 234 л.с. Гибридную версию с 1.8-литровым атмосферником на 128 л.с. и 60-киловаттным электродвигателем реформа не затронула. Она генерирует 185 л.с. Коробки передач остались теми же. Речь идёт о семидиапазонном «роботе» и девятиступенчатом «автомате».
В рамках китайского авторынка седан LaCrosse является очень востребованным. За 2017 год продали 99 609 экземпляров. В настоящее время продают около 6000 авто в месяц по цене от 2,2 млн. руб. В Соединённых Штатах за 2017 год продали 20 161 экземпляров. Ежемесячно реализуют около 2000 авто от 2 млн. руб. Вскоре американский Buick LaCrosse должен внешне обновиться по аналогичным параметрам, как и китайская версия. При этом силовой агрегат вряд ли станут менять. В авто установлена 2.5-литровая «четвёрка» на 197 л.с., а также 3.6-литровая «шестёрка» на 314 л.с.
Новостное издание Dni24 ранее сообщало, что моторизированные вездеходы Wolverine X2/X4 подвергли полной модернизации, а также оснастили двухцилиндровыми новыми силовыми агрегатами.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00