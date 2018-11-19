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Компания Yamaha презентовала новые «росомахи» Wolverine X2 и X4

Yamaha презентовала новые современные «росомахи». При этом моторизированные вездеходы версий Wolverine X2, а также X4 прошли полную модернизацию, а также получили двухцилиндровые новые силовые агрегаты.

Компания Yamaha презентовала новые «росомахи» Wolverine X2 и X4

Новинки от Yamaha должны появиться с начала будущего года. Вездеходы получили прочные, легкие шасси, новые рядные двухцилиндровые 0,847-литровые силовые агрегаты. Для увеличения ресурса мотора конструкторы использовали кованые поршни и шатуны. Силовая установка оснащается сухой системой смазки. Цилиндры расположились относительно коленвала. Это уменьшает трение в ходе рабочего хода, а также обеспечивает компактность конструкции. Мотовездеходы версии Wolverine X2/X4 наделили настраиваемым по скорости электроусилителем руля. Это оптимизирует управляемость, а также обратную связь, смягчая удары во время пересечения бездорожья.

«Четверку» наделили амортизаторами, а также независимой подвеской. Она является единственной производственной модификацией вездехода, в которой можно изменять дорожный просвет. Грузоподъемность вездеходов достигает 270 кг. Данные авто способны буксировать до 900 килограмм груза. «Двойку» оснащают откидывающимся кузовом, большим количеством точек надёжного крепления грузов. Х4 имеет трансформируемый салон, который вследствие отсутствия каргоплатформы может при сложенных сидениях превращаться в грузовой транспорт.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50

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