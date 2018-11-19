Лия Ахеджакова испугалась ухаживаний Прохора Шаляпина





Певец Прохор Шаляпин известен громкими романами и не менее громкими расставаниями. Среди тех, кто оказывался рядом с ним, в разное время "засветились" Лариса Копенкина, Анна Калашникова, Виталина Цымбалюк-Романовская. Его возлюбленные в основном старше певца, но это не мешает ему с гордостью рассказывать о своих влюблённостях. Вот и недавно Прохор посетил новую постановку Ильи Ильина «Волшебная флейта», о которой говорит вся «богемная» Москва. Так уж получилось, что рядом с ним сидела великая Лия Ахеджакова. Певец попросил сделать памятное фото со звездой, на что получил категорический отказ.Шаляпин предполагает – 80-летняя актриса боится, что им могут приписать наличие романтических отношений. Он очень удивлён такой резко негативной реакцией Ахеджаковой на достаточно невинную просьбу.Лия Ахеджакова никогда не распространяется о своей личной жизни. Известно, она была замужем за актёром Валерием Носиком и поэтом Борисом Кочейшвили. Около семнадцати лет назад вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова. Детей ни один из браков актрисе так и не дал.