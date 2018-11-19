Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи





Наталье Шевель изрядно надоели сплетни, которые о ней распространяет пресса, недавно она опубликовала на своей странице в Instagram пост, высказав всё, что думает о СМИ. В своей публикации девушка, обращаясь к репортёрам, упрекает их в бесконечной лжи и в том, что они постоянно в её адрес пишут гадости, приписывая зачастую по несколько любовников сразу.Стоит напомнить, что инициатором развода с молодой супругой стал сам Иван Краско, он хотел чтобы Наталья родила ему дочь, но девушка категорически отказалась, а вместо рождения ребёнка завела кошку. По словам престарелого актёра, бывшая жена отказывала ему в интиме, потому что боялась забеременеть.