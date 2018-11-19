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Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи

Актёр Иван Краско в середине октября официально развёлся со своей молодой супругой Натальей Шевель. Однако вездесущие журналисты продолжают интересоваться их личной жизнью, считая, что девушка не страдает в одиночестве. Эти слухи надоели молодой особе, и она обвинила прессу во лжи.

Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи

Наталье Шевель изрядно надоели сплетни, которые о ней распространяет пресса, недавно она опубликовала на своей странице в Instagram пост, высказав всё, что думает о СМИ. В своей публикации девушка, обращаясь к репортёрам, упрекает их в бесконечной лжи и в том, что они постоянно в её адрес пишут гадости, приписывая зачастую по несколько любовников сразу.

Стоит напомнить, что инициатором развода с молодой супругой стал сам Иван Краско, он хотел чтобы Наталья родила ему дочь, но девушка категорически отказалась, а вместо рождения ребёнка завела кошку. По словам престарелого актёра, бывшая жена отказывала ему в интиме, потому что боялась забеременеть.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:41

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