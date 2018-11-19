Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»
Личность Ильи Яббарова довольно неоднозначна, и не всегда зрители находят оправдание для дальнейшего его участия в реалити-шоу «Дом-2» и, тем более, для его номинации на звание «Человека года».
Как стало известно из сообщения в соцсетях, Илью Яббаров все же выбросили из конкурса, призом в которой служит квартира, несмотря на все его усилия задержаться в нем.
Как отмечают поклонники телестройки, Ябба уже настолько врос в «Дом-2», что за Периметром ему просто невозможно найти применение, однако и здесь организаторам стало тяжело оправдывать участие Илье в «Человеке года», ведь за него никто не отдает голоса.
Впрочем, постоянным зрителям с самого начала было понятно, что никто ему квартиру дарить не собирается.
Как стало известно из сообщения в соцсетях, Илью Яббаров все же выбросили из конкурса, призом в которой служит квартира, несмотря на все его усилия задержаться в нем.
Как отмечают поклонники телестройки, Ябба уже настолько врос в «Дом-2», что за Периметром ему просто невозможно найти применение, однако и здесь организаторам стало тяжело оправдывать участие Илье в «Человеке года», ведь за него никто не отдает голоса.
Впрочем, постоянным зрителям с самого начала было понятно, что никто ему квартиру дарить не собирается.