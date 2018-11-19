Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»

Как стало известно из сообщения в соцсетях, Илью Яббаров все же выбросили из конкурса, призом в которой служит квартира, несмотря на все его усилия задержаться в нем.Как отмечают поклонники телестройки, Ябба уже настолько врос в «Дом-2», что за Периметром ему просто невозможно найти применение, однако и здесь организаторам стало тяжело оправдывать участие Илье в «Человеке года», ведь за него никто не отдает голоса.Впрочем, постоянным зрителям с самого начала было понятно, что никто ему квартиру дарить не собирается.