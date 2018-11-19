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Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»

Личность Ильи Яббарова довольно неоднозначна, и не всегда зрители находят оправдание для дальнейшего его участия в реалити-шоу «Дом-2» и, тем более, для его номинации на звание «Человека года».

Как стало известно из сообщения в соцсетях, Илью Яббаров все же выбросили из конкурса, призом в которой служит квартира, несмотря на все его усилия задержаться в нем.

Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»

Как отмечают поклонники телестройки, Ябба уже настолько врос в «Дом-2», что за Периметром ему просто невозможно найти применение, однако и здесь организаторам стало тяжело оправдывать участие Илье в «Человеке года», ведь за него никто не отдает голоса.

Впрочем, постоянным зрителям с самого начала было понятно, что никто ему квартиру дарить не собирается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:05

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