Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее бывший возлюбленный
Бывший бойфренд Ольги Бузовой встречал ее после грандиозного выступления с букетом роз у Крокус Сити Холл.
Накануне девушка устроила шоу в Москве, которое активно обсуждают в социальных сетях.
Поддержать звезду пришли более 7 тысяч преданных фанатов. Одним из них должен был быть жених Ольги Денис Лебедев, который постоянно твердил, что на концерт Бузовой уж точно придёт.
Однако концерту он предпочел модный показ. А отсутствие сыровара из Суздаля никак не отразилось ни на Бузовой, ни на её выступлении. Вместо Дениса поддержать Олю на шоу пришел ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
В интернете гуляет видео, как Бузова и Майоров после концерта нежно обнимаются. Мужчина после выступления подарил Ольге цветы, а потом присутствовал и на закрытом мероприятии в честь первого сольного концерта.
Раньше Бузова не раз рассказывала, что с Тимой ее связывает исключительно дружба, правда поклонники не исключают, что они опять воссоединятся, ведь они всё так же неравнодушны друг к другу, и это хорошо видно на видео.
Накануне девушка устроила шоу в Москве, которое активно обсуждают в социальных сетях.
Поддержать звезду пришли более 7 тысяч преданных фанатов. Одним из них должен был быть жених Ольги Денис Лебедев, который постоянно твердил, что на концерт Бузовой уж точно придёт.
Однако концерту он предпочел модный показ. А отсутствие сыровара из Суздаля никак не отразилось ни на Бузовой, ни на её выступлении. Вместо Дениса поддержать Олю на шоу пришел ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
В интернете гуляет видео, как Бузова и Майоров после концерта нежно обнимаются. Мужчина после выступления подарил Ольге цветы, а потом присутствовал и на закрытом мероприятии в честь первого сольного концерта.
Раньше Бузова не раз рассказывала, что с Тимой ее связывает исключительно дружба, правда поклонники не исключают, что они опять воссоединятся, ведь они всё так же неравнодушны друг к другу, и это хорошо видно на видео.