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Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее бывший возлюбленный

Бывший бойфренд Ольги Бузовой встречал ее после грандиозного выступления с букетом роз у Крокус Сити Холл.

Накануне девушка устроила шоу в Москве, которое активно обсуждают в социальных сетях.

Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее бывший возлюбленный

Поддержать звезду пришли более 7 тысяч преданных фанатов. Одним из них должен был быть жених Ольги Денис Лебедев, который постоянно твердил, что на концерт Бузовой уж точно придёт.

Однако концерту он предпочел модный показ. А отсутствие сыровара из Суздаля никак не отразилось ни на Бузовой, ни на её выступлении. Вместо Дениса поддержать Олю на шоу пришел ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.

Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее бывший возлюбленный

В интернете гуляет видео, как Бузова и Майоров после концерта нежно обнимаются. Мужчина после выступления подарил Ольге цветы, а потом присутствовал и на закрытом мероприятии в честь первого сольного концерта.

Раньше Бузова не раз рассказывала, что с Тимой ее связывает исключительно дружба, правда поклонники не исключают, что они опять воссоединятся, ведь они всё так же неравнодушны друг к другу, и это хорошо видно на видео.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:29

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