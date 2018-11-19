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В полный зал школьников Ольга Бузова вышла с обнаженной "пятой точкой"

Вчера, 18 ноября, в Crocus City Hall состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой «Принимай меня».

Надо отметить, что к нему девушка готовилась несколько месяцев. Концерт был самым крупным событием для звезды - он стал результатом двух лет упорной работы.

В полный зал школьников Ольга Бузова вышла с обнаженной "пятой точкой"

Социальные сети уже заполонили снимки и ролики с концерта, фанаты и хейтеры Ольги восхищались и осуждали знаменитость. Восхититься было чем - исполнительница за время концерта поменяла массу нарядов и исполнила много танцев.

Правда, не все наряды были приличными.

Например, композицию «Ночь текила» Оля решила исполнить в вульгарном наряде - вышла на сцену с обнаженной филейной частью, что, разумеется, тут же попало на камеры. Почему-то Бузову не смущает тот факт, что в зале были преимущественно школьники.

Понятно, что дети будут брать с неё пример, а Ольга добивается внимания всеми способами, и пусть это будет даже безнравственно и вульгарно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55

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