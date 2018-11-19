В полный зал школьников Ольга Бузова вышла с обнаженной "пятой точкой"

Надо отметить, что к нему девушка готовилась несколько месяцев. Концерт был самым крупным событием для звезды - он стал результатом двух лет упорной работы.Социальные сети уже заполонили снимки и ролики с концерта, фанаты и хейтеры Ольги восхищались и осуждали знаменитость. Восхититься было чем - исполнительница за время концерта поменяла массу нарядов и исполнила много танцев.Правда, не все наряды были приличными.Например, композицию «Ночь текила» Оля решила исполнить в вульгарном наряде - вышла на сцену с обнаженной филейной частью, что, разумеется, тут же попало на камеры. Почему-то Бузову не смущает тот факт, что в зале были преимущественно школьники.Понятно, что дети будут брать с неё пример, а Ольга добивается внимания всеми способами, и пусть это будет даже безнравственно и вульгарно.