ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей





Актриса прочла сценарий к ленте «Молчание ягнят» и посчитала его жестоким. История ее нервировала, поэтому она решила отказаться. Режиссер Джонатана Демме недоумевающе пожал плечами и отдал роль Кларисы Стерлинг Джоди Фостер. Фильм стал прорывом года и собрал пять «Оскаров». Пфайффер так и не получила свою статуэтка, а, если бы согласилась на роль, могла стать обладательницей двух наград.Лучшего Джеймса Бонда всех времен уговаривали согласиться на съемки в ленте «Властелин Колец». Коннери могла достаться роль Гэндальфа, но актеру не нравился жанр фэнтези, поэтому он отказался. Оскароносный образ Волшебника примерил на себя Иэн МакКеллен. Британец осознал, что упустил шанс и согласился на работу в «Лиге выдающихся джентльменов». Опыт оказался провальным, поэтому Коннери ушел на пенсию.Знаменитость всегда с умом относился к подбору ролей, сделав отличную карьеру. Сценарий неизвестного Вачовски он нашел запутанным и отказался от роли в «Матрице», не сулившей, по его мнению, хорошего дохода. В героя Нео перевоплотился Киану Ривз. Смит в это время играл в картине друга «Дикий, дикий Запад», которая с треском провалилась.Продюсеры фильма «Форрест Гамп» предлагали главную роль Джону Траволте, но актер выбрал «Криминальное чтиво», посчитав, что с ним сможет вернуть себе былую славу. Тарантино привлек внимание зрителей, но зато «Оскар» за роль Гампа получил Том Хэнкс.От роли Бонда в «Казино «Рояль» Джекман отказался из-за страха стать актером одной роли. В итоге знаменитость семь раз подряд сыграл Росомаху.Карьера молодой австралийки просела. После двух лет безработицы актрисы сыграла в хорроре «Названые» и была приглашена в «Сумерки». Браунинг не захотела становиться героиней мрачной сказки про вампиров, поэтому продюсеры отдали роль Кристен Стюарт.Продюсеры мощного и откровенного сериала «Во все тяжкие» сразу нацелились на Бродерика, но актер долго тянул с ответом, поэтому роль отдали Брайану Крэнстону. Картина стала самым эпичным событием в истории современного киноискусства.20-летней актрисе предложили роль в картине «Мальчишник в Вегасе», но она сочла себя слишком юной для героини, имеющей маленького ребенка. Режиссер Тодд Филипс получил отказ, а Лохан ушла играть стриптизершу в провалившейся в прокате ленте «Я знаю, кто убил меня».Звезда Голливуда всегда был востребован и при желании мог лишить работы половину актеров, но часто отказывался от ролей. Среди них оказался и «Авиатор». Вместо Керри в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо.Встав перед выбором, актер отказался от роли в триллере «Семь» ради «Дьявола в голубом платье». Работы в известном фильме досталась Брэду Питту, так как Вашингтон посчитал ее злой и мрачной.Актер посчитал фильм «Список Шиндлера» не соответствующим его драматическому образу и отказал Стивену Спилбергу, который взял в ленту Лиама Нисона.Студия Lions Gate Films договорилась с Ди Каприо об участии в проекте «Американский психопат», но фанаты «Титаника» выступили против его участия в безумном фильме по книге Брета Истона Эллиса. Актеру пришлось прислушаться к народу и отказаться от роли садиста и убийцы.Кристиан Бэйл с радостью занял его место.