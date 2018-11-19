Таможенники изъяли партию токсичных кукол Кейт Миддлтон





Несмотря на то, что большую часть кукол, похожих на герцогиню Кембриджскую, удалось перехватить на полпути в Великобританию из Чехии, отдельные экземпляры уже могли оказаться на полках магазинов детских товаров. Помимо кукол принцессы Кэтрин потенциально опасными могут оказаться: часы-лягушки, детские наборы полицейского и игрушечные лазеры.По словам руководителя отдела безопасности продуктов Института торговых стандартов Роберта Чантри-Прайса, фталаты в основном используются для размягчения пластика, но это вещество в Европе является запрещенным. Сам по себе фталат безопасен, однако попадая через рот в организм человека, он начинает влиять на рост раковых клеток. У беременных женщин фталат вызывает патологию плода. Кроме того, мутагенное вещество, попавшее в организм в раннем детстве, в будущем может привести к бесплодию.