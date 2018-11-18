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Самая современная версия нетбука One Mix 2 поступила в продажу

В продажу поступила самая современная версия нетбука One Mix 2. Её цена составила 630 долларов. У данного устройства отсутствуют аналоги.

Самая современная версия нетбука One Mix 2 поступила в продажу

Магазины называют эту версию One Mix 2 Yoga. Однако на официальном сайте отсутствует последнее слово Yoga. Цена в 630 долларов якобы предполагает скидку. Без неё устройство расценивается в 803 доллара. В сентябре платформой называлась CPU Intel Core M3-8100Y. Теперь появилась информация, что речь идёт о Core m3-7Y30. Но особой разницы между данными процессорами нет. Объём ОЗУ данной версии составляет 8 ГБ. При этом объём SSD составляет 256 ГБ. С ноутбуком в комплекте поставляется чехол, а также стилус.

В Сети раньше появилась информация, что смартфона версии OPPO A7 оснащается 6,2-дюймовым экраном, обладающим каплевидным вырезом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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