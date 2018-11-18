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Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" выйдет на экраны 3 декабря

Четвертый сезон телесериала "Полицейский с Рублевки", главную роль в котором исполняет Александр Петров, выйдет на экраны 3 декабря. Новые серии в онлайн режиме смогут посмотреть только фолловеры платформы ТНТ-PREMIER.

Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" выйдет на экраны 3 декабря

Актер Сергей Бурунов еще в ноябре сообщил поклонникам в Instagram о том, что съемки нового сезона "Полицейского с Рублевки" закончились. Стоит напомнить, что сериал рассказывает историю Гриши Измайлова - молодого сотрудника полиции, который в элитном поселке в Подмосковье на Рублевском шоссе занимается раскрытием преступлений. Во 2-м сезоне фильма полицейский отдел переехал в Бескудниково, но уже к 3-му вернулся в родные края. Там же будут проходить действия 4-го сезона сериала.

Накануне Екатерина Стриженова в длинной юбке и кроссовках посетила выставку «Природа женщины», которая состоялась в московском ГУМе.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

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