Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" выйдет на экраны 3 декабря
Четвертый сезон телесериала "Полицейский с Рублевки", главную роль в котором исполняет Александр Петров, выйдет на экраны 3 декабря. Новые серии в онлайн режиме смогут посмотреть только фолловеры платформы ТНТ-PREMIER.
Актер Сергей Бурунов еще в ноябре сообщил поклонникам в Instagram о том, что съемки нового сезона "Полицейского с Рублевки" закончились. Стоит напомнить, что сериал рассказывает историю Гриши Измайлова - молодого сотрудника полиции, который в элитном поселке в Подмосковье на Рублевском шоссе занимается раскрытием преступлений. Во 2-м сезоне фильма полицейский отдел переехал в Бескудниково, но уже к 3-му вернулся в родные края. Там же будут проходить действия 4-го сезона сериала.
Накануне Екатерина Стриженова в длинной юбке и кроссовках посетила выставку «Природа женщины», которая состоялась в московском ГУМе.
Актер Сергей Бурунов еще в ноябре сообщил поклонникам в Instagram о том, что съемки нового сезона "Полицейского с Рублевки" закончились. Стоит напомнить, что сериал рассказывает историю Гриши Измайлова - молодого сотрудника полиции, который в элитном поселке в Подмосковье на Рублевском шоссе занимается раскрытием преступлений. Во 2-м сезоне фильма полицейский отдел переехал в Бескудниково, но уже к 3-му вернулся в родные края. Там же будут проходить действия 4-го сезона сериала.
Накануне Екатерина Стриженова в длинной юбке и кроссовках посетила выставку «Природа женщины», которая состоялась в московском ГУМе.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45