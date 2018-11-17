Постройневшая Екатерина Стриженова пришла на выставку в длинной юбке и кроссовках
Накануне в московском ГУМе состоялось открытие исторической выставки «Природа женщины» (Nature de la Femme), которую посетила постройневшая Екатерина Стриженова. Российская ведущая в своем Instagram-аккаунте обнародовала фото с мероприятия, на котором она запечатлена в костюме серого цвета с длинной юбкой и кроссовках.
Публикация в течение восьми часов собрала свыше 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 120 комментариев, в которых фанаты похвалили Екатерину Стриженову за стройную фигуру. Поклонники телеведущей отметили, что она заметно похудела. Большинство фолловеров сказали, что телезвезда замечательная, умная и красивая женщина, при этом выглядит безупречно.
Ранее сообщалось, что актер Евгений Сидихин впервые стал дедушкой. Старшая дочка артиста Полина Сидихина родила девочку.
Публикация в течение восьми часов собрала свыше 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 120 комментариев, в которых фанаты похвалили Екатерину Стриженову за стройную фигуру. Поклонники телеведущей отметили, что она заметно похудела. Большинство фолловеров сказали, что телезвезда замечательная, умная и красивая женщина, при этом выглядит безупречно.
Ранее сообщалось, что актер Евгений Сидихин впервые стал дедушкой. Старшая дочка артиста Полина Сидихина родила девочку.