Для популярной игры «Angry Birds» разработана дополненная реальность
Финская компания Rovio, разработчик серии компьютерных игр «Angry Birds», представила демонстрационную версию новой работы «Angry Birds: FPS» («First Person Slingshot» ), что в переводе на русский язык означает «рогатка от первого лица». Новинка характеризуется тем, что пользователи смогут погрузиться в дополненную реальность, используя девайс Magic Leap.
Авторы «Angry Birds: FPS» заявляют, что постарались с максимальной точностью учесть законы физики, поэтому игрок сможет ощущать движение всех компонентов игры, как в реальности. При этом тематика нового проекта останется без существенных изменений. Перед игроком будет появляться рогатка, используя которую нужно разрушить конструкцию с зелеными свиньями.
Информация о сроках выхода новой игры пока держится в секрете.
Авторы «Angry Birds: FPS» заявляют, что постарались с максимальной точностью учесть законы физики, поэтому игрок сможет ощущать движение всех компонентов игры, как в реальности. При этом тематика нового проекта останется без существенных изменений. Перед игроком будет появляться рогатка, используя которую нужно разрушить конструкцию с зелеными свиньями.
Информация о сроках выхода новой игры пока держится в секрете.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:47