Для популярной игры «Angry Birds» разработана дополненная реальность





Авторы «Angry Birds: FPS» заявляют, что постарались с максимальной точностью учесть законы физики, поэтому игрок сможет ощущать движение всех компонентов игры, как в реальности. При этом тематика нового проекта останется без существенных изменений. Перед игроком будет появляться рогатка, используя которую нужно разрушить конструкцию с зелеными свиньями.Информация о сроках выхода новой игры пока держится в секрете.