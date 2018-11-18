Янукович не выступит в суде по делу о госизмене из-за полученной травмы
Виктор Янукович не сможет выступить в суде по делу о госизмене с последним словом. Причина стала экстренная госпитализация экс-президента Украины с подозрением на травму колена и позвоночника.
Защита Януковича намерена поставить вопрос о переносе слушания, так как их клиент пребывает в больнице и не может присутствовать на заседании суда. Представитель политика Александр Горошинский, отметил, что еще не прошел регистрацию как адвокат в России, необходимую для организации выступления бывшего украинского президента.
Правозащитник заявил о существовании ряда вопросов, требующих прояснения. Адвокат Януковича намерен ходатайствовать о допросе Эдуарда Ставицкого в качестве свидетеля, обладающего важными в деле о госизмене сведениями. Экс-министр энергетики может располагать информацией о попытке заместителя генпрокурора с помощью ложных показаний сфабриковать уголовное дело.
Виктора Януковича доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на серьезную травму колена, полученную во время игры в теннис. После оказания первой помощи экс-президент покинул клинику.
Защита Януковича намерена поставить вопрос о переносе слушания, так как их клиент пребывает в больнице и не может присутствовать на заседании суда. Представитель политика Александр Горошинский, отметил, что еще не прошел регистрацию как адвокат в России, необходимую для организации выступления бывшего украинского президента.
Правозащитник заявил о существовании ряда вопросов, требующих прояснения. Адвокат Януковича намерен ходатайствовать о допросе Эдуарда Ставицкого в качестве свидетеля, обладающего важными в деле о госизмене сведениями. Экс-министр энергетики может располагать информацией о попытке заместителя генпрокурора с помощью ложных показаний сфабриковать уголовное дело.
Виктора Януковича доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на серьезную травму колена, полученную во время игры в теннис. После оказания первой помощи экс-президент покинул клинику.
Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:03