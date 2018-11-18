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Янукович не выступит в суде по делу о госизмене из-за полученной травмы

Виктор Янукович не сможет выступить в суде по делу о госизмене с последним словом. Причина стала экстренная госпитализация экс-президента Украины с подозрением на травму колена и позвоночника.

Янукович не выступит в суде по делу о госизмене из-за полученной травмы

Защита Януковича намерена поставить вопрос о переносе слушания, так как их клиент пребывает в больнице и не может присутствовать на заседании суда. Представитель политика Александр Горошинский, отметил, что еще не прошел регистрацию как адвокат в России, необходимую для организации выступления бывшего украинского президента.

Правозащитник заявил о существовании ряда вопросов, требующих прояснения. Адвокат Януковича намерен ходатайствовать о допросе Эдуарда Ставицкого в качестве свидетеля, обладающего важными в деле о госизмене сведениями. Экс-министр энергетики может располагать информацией о попытке заместителя генпрокурора с помощью ложных показаний сфабриковать уголовное дело.

Виктора Януковича доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на серьезную травму колена, полученную во время игры в теннис. После оказания первой помощи экс-президент покинул клинику.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:03

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