Ксения Собчак в Instagram показала лицо двухлетнего Платона

«Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе Максиму за это счастье!», — написала счастливая Ксюша в своей последней публикации в Instagram.

Два года назад светская львица родила своего первенца, которого они с Максимом назвали Платоном, и с тех пор жизнь Ксении изменилась полностью. Под влиянием материнских чувств скандальная журналистка превратилась в «сумасшедшую мамашу», как теперь её называет супруг.Собчак не стесняется на публике проявлять свою любовь к ребёнку и признает, что до рождения Платона ей не хватало некоторых человеческих качеств. Этим девушка и объясняет те скандальные высказывания, которые позволяла себе ранее.Ксения и Максим в день рождения сына украсили дом воздушными шариками и пригласили в гости бабушку Людмилу Нарусову.Именно мама Ксении помогает с воспитанием Платона. Бабушка контролирует занятия маленького Платона с частным преподавателем по английскому в языку, а еще водит ребёнка в развивающую школу. Похоже, что родители хотят вырастить из мальчика вундеркинда.А тем временем подписчики Ксении Собчак смогли разглядеть лицо Платона, которого родители так тщательно скрывают от общественности.