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Ксения Собчак в Instagram показала лицо двухлетнего Платона

Ксения Собчак со своим мужем актером Максимом Виторганом празднует день рождения сынульки Платона.

Два года назад светская львица родила своего первенца, которого они с Максимом назвали Платоном, и с тех пор жизнь Ксении изменилась полностью. Под влиянием материнских чувств скандальная журналистка превратилась в «сумасшедшую мамашу», как теперь её называет супруг.

Ксения Собчак в Instagram показала лицо двухлетнего Платона

Собчак не стесняется на публике проявлять свою любовь к ребёнку и признает, что до рождения Платона ей не хватало некоторых человеческих качеств. Этим девушка и объясняет те скандальные высказывания, которые позволяла себе ранее.

«Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе Максиму за это счастье!», — написала счастливая Ксюша в своей последней публикации в Instagram.

Ксения и Максим в день рождения сына украсили дом воздушными шариками и пригласили в гости бабушку Людмилу Нарусову.

Именно мама Ксении помогает с воспитанием Платона. Бабушка контролирует занятия маленького Платона с частным преподавателем по английскому в языку, а еще водит ребёнка в развивающую школу. Похоже, что родители хотят вырастить из мальчика вундеркинда.

А тем временем подписчики Ксении Собчак смогли разглядеть лицо Платона, которого родители так тщательно скрывают от общественности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:47

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