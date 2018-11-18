Видео с места крушения истребителя времен Второй мировой войны в США появилось в Сети
17 ноября в США на территории штата Техас потерпел крушение истребитель North American P-51 Mustang. В Сети появилось видео с места, где упал самолет времен Великой Отечественной войны.
Авиакатастрофа произошла в городе Фредериксберг. Истребитель упал на парковку, повредив несколько автомобилей, передает издание «Слово и Дело». В результате крушения воздушного судна погибли два человека, пребывавшие на его борту. Согласно данным Национального музея Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны, один из них был ветераном.
На ролике, обнародованном в Сети, хорошо видны последствия авиакатастрофы. На месте падения самолета работают спасатели.
North American P-51 Mustang начали использовать в 1942 году. С вооружения истребитель дальнего радиуса действия сняли в 1984-м.
Авиакатастрофа произошла в городе Фредериксберг. Истребитель упал на парковку, повредив несколько автомобилей, передает издание «Слово и Дело». В результате крушения воздушного судна погибли два человека, пребывавшие на его борту. Согласно данным Национального музея Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны, один из них был ветераном.
На ролике, обнародованном в Сети, хорошо видны последствия авиакатастрофы. На месте падения самолета работают спасатели.
North American P-51 Mustang начали использовать в 1942 году. С вооружения истребитель дальнего радиуса действия сняли в 1984-м.
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:15