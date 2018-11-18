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Максим Галкин встретил Овечкина в Колорадо и поздравил с победой

Известный российский шоумен Максим Галкин гастролирует по США. Накануне в Колорадо у него состоялась встреча со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным, которого Галкин поздравил с очередной победой.

Максим Галкин встретил Овечкина в Колорадо и поздравил с победой

Максим Галкин сообщил в Instagram, что Овечкин приглашал его на матч, но в силу занятости юморист не смог воспользоваться этим приглашением. Но двое знаменитых россиян все же смогли встретиться, о чем свидетельствует актуальное фото.

Галкин с большим удовольствием напомнил своим подписчикам, что днем ранее Александр Овечкин «забил решающий гол в матче, благодаря чему «Вашингтон» победил на выезде «Колорадо». Супруг Аллы Пугачевой поздравил своего соотечественника с очередной профессиональной удачей.

«Парни, вы, супер!!», «Вот что значит Россияне!! Где вас только черти носят, повсеместно шарику. Так держать!», «А вот нам то в чем радость, что Овечкин в Штатах голы забивает? Предлагаю гордиться теми, кто за нашу сборную играет и шайбы забивает», «Поздравляю Александра с Рождением ребёнка: похудел-то папенька – забот прибавилось», - по-разному откликнулись в Сети.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:32

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