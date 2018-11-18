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Любовь Толкалина показала поклонникам новорожденного Мирона

Известная российская актриса Любовь Толкалина показала в своем блоге Instagram новорожденного мальчика по имени Мирон и попыталась развеять слухи, относительно ее беременности. Мнение поклонников разделилось.

Любовь Толкалина показала поклонникам новорожденного Мирона

Любовь Толканина не так давно публиковала снимки со съемок сериала, где она демонстрирует круглый живот. После этого в СМИ стали писать о ее возможной беременности. А сегодня она показала уже родившегося ребенка. Под постом актриса познакомила подписчиков с новорожденным мальчиком и отметила, что съемки картины начались в октябре, тогда маленький Мирон еще не родился. Ее восхищает, что общественность и представители СМИ на глобальном уровне потеряли способность понимать намеки и совсем утратили чувство юмора.

Кто-то из читателей блога Толкалиной так и не поняли намека, а большинство оставили комические комментарии. Кто-то отметил, что многие женщины мечтают забеременеть, а уже через два дня родить. Напомним, что актриса принимает участие в съемках многосерийного сериала «Перепутанные».



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:30

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