Любовь Толкалина показала поклонникам новорожденного Мирона
Известная российская актриса Любовь Толкалина показала в своем блоге Instagram новорожденного мальчика по имени Мирон и попыталась развеять слухи, относительно ее беременности. Мнение поклонников разделилось.
Любовь Толканина не так давно публиковала снимки со съемок сериала, где она демонстрирует круглый живот. После этого в СМИ стали писать о ее возможной беременности. А сегодня она показала уже родившегося ребенка. Под постом актриса познакомила подписчиков с новорожденным мальчиком и отметила, что съемки картины начались в октябре, тогда маленький Мирон еще не родился. Ее восхищает, что общественность и представители СМИ на глобальном уровне потеряли способность понимать намеки и совсем утратили чувство юмора.
Кто-то из читателей блога Толкалиной так и не поняли намека, а большинство оставили комические комментарии. Кто-то отметил, что многие женщины мечтают забеременеть, а уже через два дня родить. Напомним, что актриса принимает участие в съемках многосерийного сериала «Перепутанные».
Любовь Толканина не так давно публиковала снимки со съемок сериала, где она демонстрирует круглый живот. После этого в СМИ стали писать о ее возможной беременности. А сегодня она показала уже родившегося ребенка. Под постом актриса познакомила подписчиков с новорожденным мальчиком и отметила, что съемки картины начались в октябре, тогда маленький Мирон еще не родился. Ее восхищает, что общественность и представители СМИ на глобальном уровне потеряли способность понимать намеки и совсем утратили чувство юмора.
Кто-то из читателей блога Толкалиной так и не поняли намека, а большинство оставили комические комментарии. Кто-то отметил, что многие женщины мечтают забеременеть, а уже через два дня родить. Напомним, что актриса принимает участие в съемках многосерийного сериала «Перепутанные».
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:30