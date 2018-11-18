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В последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита»

Коллега умершего 17 ноября Евгения Осина рассказал о последнем общении с ним. Андрей Ковалев получил SMS от артиста, где тот сообщал о написании им «нового хита».

В последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита»

В послании Осин добавил, что он «из последних сил пишет песни» и создает их «не на заказ, а от души». «Я тебе написал такую композицию, - процитировал Ковалев послание, - что она порвет все твои хиты». Это было последнее SMS, полученное артистом от его коллеги.

В последнее время друзья Осина сильно беспокоились об его здоровье. Звезда 90-х страдал от алкогольной зависимости, и избавиться от нее ему не помогло даже пребывание в реабилитационном центре в Таиланде.

Журналистка Виктория Петрова призналась, что Осин постоянно намекал ей о симпатии и сильных чувствах. Музыкант нравился ей как человек, но связывать жизнь с постоянно пьющим мужчиной она не хотела. По словам Петровой, в глазах знаменитости отсутствовало желание жить.

Как заявляют близкие артиста, в последний период он испытывал безысходность и одиночество, был очень болезненным и истощенным. Коллеги и друзья 54-летнего Осина считают причиной его смерти алкоголь.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:59

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