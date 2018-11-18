В последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита»
Коллега умершего 17 ноября Евгения Осина рассказал о последнем общении с ним. Андрей Ковалев получил SMS от артиста, где тот сообщал о написании им «нового хита».
В послании Осин добавил, что он «из последних сил пишет песни» и создает их «не на заказ, а от души». «Я тебе написал такую композицию, - процитировал Ковалев послание, - что она порвет все твои хиты». Это было последнее SMS, полученное артистом от его коллеги.
В последнее время друзья Осина сильно беспокоились об его здоровье. Звезда 90-х страдал от алкогольной зависимости, и избавиться от нее ему не помогло даже пребывание в реабилитационном центре в Таиланде.
Журналистка Виктория Петрова призналась, что Осин постоянно намекал ей о симпатии и сильных чувствах. Музыкант нравился ей как человек, но связывать жизнь с постоянно пьющим мужчиной она не хотела. По словам Петровой, в глазах знаменитости отсутствовало желание жить.
Как заявляют близкие артиста, в последний период он испытывал безысходность и одиночество, был очень болезненным и истощенным. Коллеги и друзья 54-летнего Осина считают причиной его смерти алкоголь.
В послании Осин добавил, что он «из последних сил пишет песни» и создает их «не на заказ, а от души». «Я тебе написал такую композицию, - процитировал Ковалев послание, - что она порвет все твои хиты». Это было последнее SMS, полученное артистом от его коллеги.
В последнее время друзья Осина сильно беспокоились об его здоровье. Звезда 90-х страдал от алкогольной зависимости, и избавиться от нее ему не помогло даже пребывание в реабилитационном центре в Таиланде.
Журналистка Виктория Петрова призналась, что Осин постоянно намекал ей о симпатии и сильных чувствах. Музыкант нравился ей как человек, но связывать жизнь с постоянно пьющим мужчиной она не хотела. По словам Петровой, в глазах знаменитости отсутствовало желание жить.
Как заявляют близкие артиста, в последний период он испытывал безысходность и одиночество, был очень болезненным и истощенным. Коллеги и друзья 54-летнего Осина считают причиной его смерти алкоголь.