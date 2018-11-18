Виктор Янукович с травмой позвоночника попал в клинику Склифософского
Виктор Янукович с травмой позвоночника попал в московскую клинику Склифософского. О пациенте, который внешне похож на бывшего президента Украины, сообщает «Комсомольская правда».
Как сообщил один из врачей клиники, в пятницу поступил мужчина с серьезной травмой позвоночника, а также с травмированным коленом. Больного в сопровождении нескольких человек привезла карета скорой помощи с популярного подмосковного теннисного корта.
Первоначально пациент был направлен в реанимационное отделение, но в скором времени он был перенаправлен в одну из частных клиник.
Попытка взять комментарий у официального пресс-секретаря Виктора Януковича не увенчалась успехом: он отказался общаться с прессой в телефонном режиме.
Как сообщил один из врачей клиники, в пятницу поступил мужчина с серьезной травмой позвоночника, а также с травмированным коленом. Больного в сопровождении нескольких человек привезла карета скорой помощи с популярного подмосковного теннисного корта.
Первоначально пациент был направлен в реанимационное отделение, но в скором времени он был перенаправлен в одну из частных клиник.
Попытка взять комментарий у официального пресс-секретаря Виктора Януковича не увенчалась успехом: он отказался общаться с прессой в телефонном режиме.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:49