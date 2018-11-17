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Наталья Штурм: "Организм Евгения Осина был разрушен алкоголем"

Певица Наталья Штурм прокомментировала смерть исполнителя Евгения Осина. Она заявила, что у него весь организм был разрушен алкоголем.

Наталья Штурм: "Организм Евгения Осина был разрушен алкоголем"


Исполнительница сообщила журналистам, что у Осина была нарушена работа всех органов. Штурм отметила, что еще в прошлом году говорила, что исполнитель умрет от алкоголизма. Она разговаривала со звездой 90-х, уговаривала его завязать с вредной привычкой, но тот отмахивался: «Я не алкоголик». Он враждебно реагировал на любые попытки вылечить его.

Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет в московской квартире. Его тело нашла сестра, которая к нему пришла после того, как он долго не отвечал на телефонные звонки.

Ранее Дана Борисова также подтвердила, что Евгений Осин не признавал свой алкоголизм.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:33

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