Наталья Штурм: "Организм Евгения Осина был разрушен алкоголем"
Певица Наталья Штурм прокомментировала смерть исполнителя Евгения Осина. Она заявила, что у него весь организм был разрушен алкоголем.
Исполнительница сообщила журналистам, что у Осина была нарушена работа всех органов. Штурм отметила, что еще в прошлом году говорила, что исполнитель умрет от алкоголизма. Она разговаривала со звездой 90-х, уговаривала его завязать с вредной привычкой, но тот отмахивался: «Я не алкоголик». Он враждебно реагировал на любые попытки вылечить его.
Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет в московской квартире. Его тело нашла сестра, которая к нему пришла после того, как он долго не отвечал на телефонные звонки.
Ранее Дана Борисова также подтвердила, что Евгений Осин не признавал свой алкоголизм.
Исполнительница сообщила журналистам, что у Осина была нарушена работа всех органов. Штурм отметила, что еще в прошлом году говорила, что исполнитель умрет от алкоголизма. Она разговаривала со звездой 90-х, уговаривала его завязать с вредной привычкой, но тот отмахивался: «Я не алкоголик». Он враждебно реагировал на любые попытки вылечить его.
Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет в московской квартире. Его тело нашла сестра, которая к нему пришла после того, как он долго не отвечал на телефонные звонки.
Ранее Дана Борисова также подтвердила, что Евгений Осин не признавал свой алкоголизм.