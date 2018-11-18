Футуристический автомобиль будущего Lexus RC F увидели в Воронеже
Пользователи Сети заявили, что увидели в Воронеже футуристический автомобиль будущего Lexus RC F. Модель стоимостью 6,5 млн рублей сфотографировали на одной из заправок города.
Спорткар Lexus RC F вышел в 2014 году. Автомобиль является купе-версией третьего поколения Lexus IS (XE30) и пришел на смену купе Lexus IS второго поколения (XE20). Кроме обычной версии, японские производители выпустили спортивную версию суперкара, которую и увидели в столице Черноземья.
Под капотом автомобиля разработчики установили восьмицилиндровый двигатель объемом 5 литров и восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Спортивная модификация отличается внешний видом и интерьером от базовой модели. До скорости 100 километров в час Lexus RC F разгоняется за 4,5 секунды при максимальном показателе 270 километров в час. На рынке модель конкурирует с BMW M4, Audi RS5 и Mercedes-Benz C63 AMG. Снимок на заправке в Воронеже доступен по ссылке.
Спорткар Lexus RC F вышел в 2014 году. Автомобиль является купе-версией третьего поколения Lexus IS (XE30) и пришел на смену купе Lexus IS второго поколения (XE20). Кроме обычной версии, японские производители выпустили спортивную версию суперкара, которую и увидели в столице Черноземья.
Под капотом автомобиля разработчики установили восьмицилиндровый двигатель объемом 5 литров и восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Спортивная модификация отличается внешний видом и интерьером от базовой модели. До скорости 100 километров в час Lexus RC F разгоняется за 4,5 секунды при максимальном показателе 270 километров в час. На рынке модель конкурирует с BMW M4, Audi RS5 и Mercedes-Benz C63 AMG. Снимок на заправке в Воронеже доступен по ссылке.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00