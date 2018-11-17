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NASA: В космосе наступит мини-Ледниковый период

В NASA заявили о том, что в скором будущем в космосе наступит мини-Ледниковый период. По словам сотрудника агентства Мартина Млынчака, это произойдет из-за сниженной активности солнечных пятен.

NASA: В космосе наступит мини-Ледниковый период


Ученый убежден, что в ближайшие месяцы космическое пространство изменится, так как наша атмосфера постепенно теряет тепловую энергию. Это способствует возникновению охлаждающей тенденции. Если так пойдет и дальше, то для холодной температуры будет установлен новый космический рекорд. Кроме этого наблюдается очень низкая активность солнечных пятен. И в ближайшие два года, как отметил Мартин Млынчак, ситуация кардинально не изменится.

Сотрудники NASA сообщили о том, что погода в космосе может резко поменяться из-за солнечного минимума. При этом нарушится навигация и связь, а космический мусор просто повиснет в пространстве. В агентстве ожидают далекие взрывы сверхновых в Галактике и ускорение космических лучей высокой энергии частиц в сторону Солнечной системы.

Ранее Декан Песнелл, который работает в Гринбелте в центре космических полетов, сообщил, что указанные события приведут к ослаблению магнитного поля Солнца. Это означает, что астронавтам, которые пребывают в космосе, грозит опасность.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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