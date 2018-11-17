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В Porsche разработали для Panasonic дизайн стиральной машины

Сотрудники французской компании Porsche разработали для Panasonic дизайн стиральной машины Alpha 2018. В бытовой технике используются последние достижения технологии «умных вещей».
В Porsche разработали для Panasonic дизайн стиральной машины


Эксперты отмечают, что Alpha 2018 стала ярким примером удачного международного сотрудничества. Стиральная машинка, произведенная японской компанией, будет продаваться на китайском рынке и создана для потребителей из Поднебесной. По словам представителя Panasonic Тецуро Хомма, программу для Alpha 2018 можно составить на смартфоне и отправить при помощи Wi-Fi. Хомма подчеркнул, что в других странах пользователи не желают переплачивать за «ультрасовременные» возможности, а в Китае наблюдается всплеск интереса к данным технологиям.



Panasonic стала одной из первых японских компаний, которая открыла свое представительство в Китае, а в 1987 году был открыт первый завод производителя в Поднебесной по производству телевизоров. Отмечается, что китайский рынок является одним из ключевых для Panasonic и по объемам уступает только японскому.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:31

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