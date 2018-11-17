Суд между Джастином Бибером и его соседями завершился





Судебное разбирательство, длившееся почти три года, было закончено благодаря тому, что Джастин Бибер согласился выплатить истцу моральную компенсацию в размере 25 тыс. долларов. Адвокаты певца считают, что данная сумма в полной мере покрывает ущерб.Однако противозаконные вечеринки не единственное, что возмутило семейную пару. В момент, когда мужчина сделал Биберу замечание, тот плюнул ему прямо в лицо.