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Суд между Джастином Бибером и его соседями завершился

В 2015 году соседи известного канадского певца Джастина Бибера подали на него иск в суд с жалобой на постоянный шум. Они утверждают, что артист в своем доме часто устраивал вечеринки, где гости употребляли наркотики и алкоголь. В прошлую пятницу состоялось последнее заседание по данному вопросу.
Суд между Джастином Бибером и его соседями завершился

Судебное разбирательство, длившееся почти три года, было закончено благодаря тому, что Джастин Бибер согласился выплатить истцу моральную компенсацию в размере 25 тыс. долларов. Адвокаты певца считают, что данная сумма в полной мере покрывает ущерб.

Однако противозаконные вечеринки не единственное, что возмутило семейную пару. В момент, когда мужчина сделал Биберу замечание, тот плюнул ему прямо в лицо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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