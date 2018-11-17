Диетолог назвала шесть самых полезных сухофруктов для лечения различных недугов





По словам диетолога, очистить и расширить кровеносные сосуды способна курага. Этот сухофрукт благоприятно влияет на состояние головного мозга, сердца и почек. Курага очень богата на магний, поэтому поможет справиться человеку со стрессом и вполне заменит дорогостоящие лекарственные препараты.Улучшить обмен веществ и работу кишечник поможет чернослив. Нутрициолог также отметила, что этот сухофрукт способен нормализовать давление.Юлия Манчук рассказала, что с помощью изюма можно поддерживать свое психо-эмоциональное здоровье. Сладкий сухофрукт следует употреблять в пищу людям, страдающим малокровием. Кроме этого, изюм способен избавить человека от неконтролируемых вспышек гнева и раздражительности.Вывести из организма токсины и химикаты поможет сушеная вишня. Диетолог отметила, что в виде сухофрукта это отличное отхаркивающее средство и антисептик.Также значительную пользу организму приносят сушеные инжир и ананас. Первый сухофрукт оказывает благоприятное воздействие на почки и избавляет от сухого кашля. Второй – поможет избавиться от воспалительных процессов в организме и налаживает пищеварение.