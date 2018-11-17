Диетолог назвала шесть самых полезных сухофруктов для лечения различных недугов
Российский диетолог Юлия Манчук назвала шесть самых полезных сухофруктов, которые могут стать дополнением к лекарствам в случае недуга. При этом, нутрициолог напомнила, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу, а потом прибегать к рекомендованной дополнительной терапии.
По словам диетолога, очистить и расширить кровеносные сосуды способна курага. Этот сухофрукт благоприятно влияет на состояние головного мозга, сердца и почек. Курага очень богата на магний, поэтому поможет справиться человеку со стрессом и вполне заменит дорогостоящие лекарственные препараты.
Улучшить обмен веществ и работу кишечник поможет чернослив. Нутрициолог также отметила, что этот сухофрукт способен нормализовать давление.
Юлия Манчук рассказала, что с помощью изюма можно поддерживать свое психо-эмоциональное здоровье. Сладкий сухофрукт следует употреблять в пищу людям, страдающим малокровием. Кроме этого, изюм способен избавить человека от неконтролируемых вспышек гнева и раздражительности.
Вывести из организма токсины и химикаты поможет сушеная вишня. Диетолог отметила, что в виде сухофрукта это отличное отхаркивающее средство и антисептик.
Также значительную пользу организму приносят сушеные инжир и ананас. Первый сухофрукт оказывает благоприятное воздействие на почки и избавляет от сухого кашля. Второй – поможет избавиться от воспалительных процессов в организме и налаживает пищеварение.
По словам диетолога, очистить и расширить кровеносные сосуды способна курага. Этот сухофрукт благоприятно влияет на состояние головного мозга, сердца и почек. Курага очень богата на магний, поэтому поможет справиться человеку со стрессом и вполне заменит дорогостоящие лекарственные препараты.
Улучшить обмен веществ и работу кишечник поможет чернослив. Нутрициолог также отметила, что этот сухофрукт способен нормализовать давление.
Юлия Манчук рассказала, что с помощью изюма можно поддерживать свое психо-эмоциональное здоровье. Сладкий сухофрукт следует употреблять в пищу людям, страдающим малокровием. Кроме этого, изюм способен избавить человека от неконтролируемых вспышек гнева и раздражительности.
Вывести из организма токсины и химикаты поможет сушеная вишня. Диетолог отметила, что в виде сухофрукта это отличное отхаркивающее средство и антисептик.
Также значительную пользу организму приносят сушеные инжир и ананас. Первый сухофрукт оказывает благоприятное воздействие на почки и избавляет от сухого кашля. Второй – поможет избавиться от воспалительных процессов в организме и налаживает пищеварение.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:54