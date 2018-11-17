Люди, имеющие судимость, не смогут работать аниматорами в детских комнатах ТЦ Москвы





Алексей Шапошников, являющийся председатель столичного парламента, отметил, что работа аниматора в комнатах столичных ТЦ похожа на работу воспитателя. Лица, которые имеют судимость, по закону РФ не допускаются к педагогической работе. Спикер отметил, что аналогичный запрет должны ввести для лиц, которые осуществляют присмотр за детьми в игровых комнатах. По словам Шапошникова, законопроект устанавливает также прочие требования к организации, персоналу игровой комнаты, её параметрам. Например, каждый сотрудник обязан иметь соответствующую медицинскую книжку. При этом игрушки должны соответствовать существующим требованиям гигиенических норм, пожарной безопасности, санпину.Мосгордума собирается внести в Государственную думу разработанный законопроект, касающийся регулирования деятельности игровых детских комнат в ТЦ.