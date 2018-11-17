АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Люди, имеющие судимость, не смогут работать аниматорами в детских комнатах ТЦ Москвы

Людям, которые имеют судимость, хотят запретить в Москве работать аниматорами, непосредственно в детских комнатах ТЦ. Мосгордума в настоящее время рассматривает соответствующий законопроект.

Люди, имеющие судимость, не смогут работать аниматорами в детских комнатах ТЦ Москвы


Алексей Шапошников, являющийся председатель столичного парламента, отметил, что работа аниматора в комнатах столичных ТЦ похожа на работу воспитателя. Лица, которые имеют судимость, по закону РФ не допускаются к педагогической работе. Спикер отметил, что аналогичный запрет должны ввести для лиц, которые осуществляют присмотр за детьми в игровых комнатах. По словам Шапошникова, законопроект устанавливает также прочие требования к организации, персоналу игровой комнаты, её параметрам. Например, каждый сотрудник обязан иметь соответствующую медицинскую книжку. При этом игрушки должны соответствовать существующим требованиям гигиенических норм, пожарной безопасности, санпину.

Мосгордума собирается внести в Государственную думу разработанный законопроект, касающийся регулирования деятельности игровых детских комнат в ТЦ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Кончаловский стал послом «Русских сезонов»
Звезда "Дома-2" Даша Друзьяк устроила разборки с
В Porsche разработали для Panasonic дизайн
Надежда Дорофеева заставила плакать поклонницу
«Упрямая вещь — цифры и факты»: Филипп Киркоров
Моника Левински: Я переодевалась, чтобы Билл
Захарова поделилась «анекдотом» от Bellingcat
Суд между Джастином Бибером и его соседями
Алёна Водонаева рассказала о половом воспитании
Диетолог назвала шесть самых полезных сухофруктов
В Пекине в столетнем возрасте скончался
Спутник «Черный рыцарь» наблюдал за полетом
Люди, имеющие судимость, не смогут работать
Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без
Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с
Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС
Екатерина Рождественская рассказала, как
Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь
Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней
Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук
В Сети появились изображения нового смартфона
На картине XV века конспирологи нашли
Перезапуск сериала "Альф" остановлен из-за
Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский
Темы для фирменных смартфонов Samsung станут
В России суд заблокировал сайт Sci-Hub
Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик
Медики: Реабилитация после сотрясения мозга у
В России начались продажи специальной версии
В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки
Просмотреть все новости