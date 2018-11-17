Актёр Евгений Сидихин стал в первый раз дедушкой
Евгений Сидихин стал в первый раз дедушкой. Старшая дочь известного российского актера родила девочку. В Instagram наперебой поздравляют популярную петербургскую актрису Полину Сидихину.
Полина о своем положении рассказала через микроблог Instagram. Она несколько недель назад запостила снимок с округлившимся животом. Актрису сразу принялись поздравлять поклонники. В последние дни беременности Полина Сидихина посещала светские рауты Санкт-Петербурга. Актриса вчера опубликовала снимок, на котором видно улыбающееся лицо Полины и ручки новорожденной девочки. Дочь Евгения Сидихина недавно стала женой юриста Дмитрия. Она с ним встречалась до этого на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что у актрисы очень крепкая семья. Отец Полины - Евгений Сидихин снимается постоянно в кино. В интервью он постоянно подчёркивает, что жена Татьяна, а также дочери, для него являются главным смыслом жизни.
Полина о своем положении рассказала через микроблог Instagram. Она несколько недель назад запостила снимок с округлившимся животом. Актрису сразу принялись поздравлять поклонники. В последние дни беременности Полина Сидихина посещала светские рауты Санкт-Петербурга. Актриса вчера опубликовала снимок, на котором видно улыбающееся лицо Полины и ручки новорожденной девочки. Дочь Евгения Сидихина недавно стала женой юриста Дмитрия. Она с ним встречалась до этого на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что у актрисы очень крепкая семья. Отец Полины - Евгений Сидихин снимается постоянно в кино. В интервью он постоянно подчёркивает, что жена Татьяна, а также дочери, для него являются главным смыслом жизни.