Актёр Евгений Сидихин стал в первый раз дедушкой

Полина о своем положении рассказала через микроблог Instagram. Она несколько недель назад запостила снимок с округлившимся животом. Актрису сразу принялись поздравлять поклонники. В последние дни беременности Полина Сидихина посещала светские рауты Санкт-Петербурга. Актриса вчера опубликовала снимок, на котором видно улыбающееся лицо Полины и ручки новорожденной девочки. Дочь Евгения Сидихина недавно стала женой юриста Дмитрия. Она с ним встречалась до этого на протяжении нескольких лет.Стоит отметить, что у актрисы очень крепкая семья. Отец Полины - Евгений Сидихин снимается постоянно в кино. В интервью он постоянно подчёркивает, что жена Татьяна, а также дочери, для него являются главным смыслом жизни.