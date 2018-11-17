Во втором сезоне «Простоквашино» у Печкина появится дама сердца





По словам директора «Союзмультфильм» Бориса Машковцева зритель сможет увидеть развитие взаимоотношений данных героев во втором сезоне мультфильма, а его выход намечен на 2019 год. «В конце концов наш почтальон это заслужил" – подытожил Машковцев.Напомним, что пилотная серия обновленной версии мультфильма по мотивам повести, которую почти 40 лет назад написал известный российский писатель Эдуард Успенский, вышла на экраны в апреле этого года. В отличие от предыдущей версии, в сериале задействованы новые герои: у Дяди Федора появилась сестра по имени Вера Павловна, у которой есть друг-грызун с интересной кличкой Тама-Тама. В планах создателей выпустить около 30 серий до 2020 года, каждая из которых будет длиться примерно 6 минут.