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Во втором сезоне «Простоквашино» у Печкина появится дама сердца

Во втором сезоне мультсериала «Простоквашино» сценаристы ввели няню для младшей сестры одного из главных персонажей Дяди Федора. Героиня почти сразу завоюет сердце почтальона Печкина.
Во втором сезоне «Простоквашино» у Печкина появится дама сердца

По словам директора «Союзмультфильм» Бориса Машковцева зритель сможет увидеть развитие взаимоотношений данных героев во втором сезоне мультфильма, а его выход намечен на 2019 год. «В конце концов наш почтальон это заслужил" – подытожил Машковцев.

Напомним, что пилотная серия обновленной версии мультфильма по мотивам повести, которую почти 40 лет назад написал известный российский писатель Эдуард Успенский, вышла на экраны в апреле этого года. В отличие от предыдущей версии, в сериале задействованы новые герои: у Дяди Федора появилась сестра по имени Вера Павловна, у которой есть друг-грызун с интересной кличкой Тама-Тама. В планах создателей выпустить около 30 серий до 2020 года, каждая из которых будет длиться примерно 6 минут.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:31

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