АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии человека могут влиять окружающие его события

Американский психолог Джастин Лемиллер из Гарвардского университета провел социальный опрос, задав 350 вопросов 4 тысячам американцам касательно их сексуальных фантазий. В результате он выяснил, что на их структуру могут влиять происходящие вокруг человека события.
Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии человека могут влиять окружающие его события

В ходе исследования учитывались возраст, пол, черты характера человека, этническое происхождение и сексуальная ориентация.
По словам Лемиллера его ожидания не оправдались, поскольку им предполагалось, что мужские фантазии будут сильно отличаться от женских. А оказалось, что у обоих полов они имеют эмоциональный окрас, и это ломает стереотип о мужской «механике» в этом вопросе. Что же касается женщин, то они удивили психолога фантазиями наполненными авантюрами.

Женщины мечтают об интимной связи только с человеком, к которому испытывают чувства, а мужчины не против разделить постель с несколькими партнершами. Люди с множеством моральных ограничений и запретов, хотят от секса противоположного эффекта. У открытых и уверенных в себе людей фантазии весьма нейтральны, а те, кто в себе не уверен, мечтают о сексе–табу. Относительно возрастной категории, то здесь эксперт выяснил, что все взаимосвязано. Человек взрослеет, и его фантазии так же меняются, и отвечают происходящему вокруг.

Джастин Лемиллер уверен, что предсказать сценарий сексуальной фантазии того или иного человека достаточно сложно, поскольку их происхождение не достаточно изучено. На них на прямую влияет эмоциональное состояние человека, опыт и т.д. Однако одним из главных заключений это то, что существует прямая взаимосвязь между реальной жизнью человека и его грезами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших
Самая яркая галактика Вселенной поглощает своих
Григорий Лепс на новогоднем корпоративе
Новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность
Ученые рассказали о главных признаках высокого
Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не
Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии
В Facebook Messenger появится совместный просмотр
Названы рекомендации диетологов против "пивного"
Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год
Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться
Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева
Астрономы: Речные каньоны на Марсе возникли из-за
Анастасия Квитко в Instagram показала маленький
Олег Газманов в Instagram сообщил о мобильной
В Москве локализовали пожар на
Пришельцы использовали эффект клоакинга для
Магниточувствительная электронная кожа даст
Студент из Перчейза обнаружил в своем
Ученые: Развалины Атлантиды были найдены на юге
Москвичке пробили основание черепа во время
Ани Лорак рассказала о своих отношения с
Ольга Бузова была гостьей на шоу «Вечерний Ургант»
Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под
Лена Хромина выложила первые фото со свадьбы
Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова
Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее
Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram ,
Никита Джигурда и Марина Анисина признаны
Александр Малинин рассказал о сложном
Просмотреть все новости