Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии человека могут влиять окружающие его события





В ходе исследования учитывались возраст, пол, черты характера человека, этническое происхождение и сексуальная ориентация.По словам Лемиллера его ожидания не оправдались, поскольку им предполагалось, что мужские фантазии будут сильно отличаться от женских. А оказалось, что у обоих полов они имеют эмоциональный окрас, и это ломает стереотип о мужской «механике» в этом вопросе. Что же касается женщин, то они удивили психолога фантазиями наполненными авантюрами.Женщины мечтают об интимной связи только с человеком, к которому испытывают чувства, а мужчины не против разделить постель с несколькими партнершами. Люди с множеством моральных ограничений и запретов, хотят от секса противоположного эффекта. У открытых и уверенных в себе людей фантазии весьма нейтральны, а те, кто в себе не уверен, мечтают о сексе–табу. Относительно возрастной категории, то здесь эксперт выяснил, что все взаимосвязано. Человек взрослеет, и его фантазии так же меняются, и отвечают происходящему вокруг.Джастин Лемиллер уверен, что предсказать сценарий сексуальной фантазии того или иного человека достаточно сложно, поскольку их происхождение не достаточно изучено. На них на прямую влияет эмоциональное состояние человека, опыт и т.д. Однако одним из главных заключений это то, что существует прямая взаимосвязь между реальной жизнью человека и его грезами.