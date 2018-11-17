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Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год после пропажи

В военно-морском флоте Аргентины заявили, что нашли подлодку San Juan через год после пропажи. Информация об этом опубликована в официальном Twitter ВМС.
Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год после пропажи


Подводную лодку обнаружили сотрудники компании Ocean Infinity при помощи корабля Seabed Constructor и дистанционно управляемого аппарата на глубине 800 метров. Отметим, что до этого в районе крушения нашли неизвестный объект длиной 60 метров, и было проведено детальное обследование местности. В поисковых работах кроме Аргентины принимали участие Россия, Германия, США, Испания, Франция, Великобритания, Канада, Уругвай, Норвегия, Чили и другие страны.

Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год после пропажи


Подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. В это время субмарина переходила из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Незадолго до обрыва связи команда сообщила об аварийной ситуации. Что именно произошло - до сих пор неизвестно. По некоторым данным, на борту произошел взрыв из-за скопления водорода. Через 15 дней после начала спасательной операции в ВМС Аргентины сообщили о ее прекращении, но отметили, что поиск самой подводной лодки будет продолжен. 5 декабря аргентинские власти заявили о гибели всех людей на борту San Juan. Команда состояла из 44 человек, в том числе первой в истории Аргентины женщины-подводника Элиан Марии Кравчик.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:13

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