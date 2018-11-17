Олег Газманов в Instagram сообщил о мобильной версии и показал своего «младшего сына»

Олег Газманов сообщение под постом начал так: «Друзья, мы с моим младшим…». На снимке оба позируют в шапках, а сзади стоит тумба с иконами. Многие подписчики артиста удивились тому, как племянник основателя финансовых пирамид «МММ» Сергея Мавроди похож на своего известного отчима.Читатели отнеслись к снимку с иронией и отметили, что родной сын Газманова Родион не так сильно похож на отца, как приемный. А кто-то назвал их «пацанами-дружбанами».