Олег Газманов в Instagram сообщил о мобильной версии и показал своего «младшего сына»
Известный российский певец Олег Газманов в своем блоге Instagram сообщил подписчикам о том, что на его сайт теперь можно заходить через мобильный телефон. И опубликовал фотографию, где он сидит в обнимку со своим пасынком Филлипом Газмановым. Пользователи обратили внимание на поразительное сходство мужчин.
Олег Газманов сообщение под постом начал так: «Друзья, мы с моим младшим…». На снимке оба позируют в шапках, а сзади стоит тумба с иконами. Многие подписчики артиста удивились тому, как племянник основателя финансовых пирамид «МММ» Сергея Мавроди похож на своего известного отчима.
Читатели отнеслись к снимку с иронией и отметили, что родной сын Газманова Родион не так сильно похож на отца, как приемный. А кто-то назвал их «пацанами-дружбанами».
Олег Газманов сообщение под постом начал так: «Друзья, мы с моим младшим…». На снимке оба позируют в шапках, а сзади стоит тумба с иконами. Многие подписчики артиста удивились тому, как племянник основателя финансовых пирамид «МММ» Сергея Мавроди похож на своего известного отчима.
Читатели отнеслись к снимку с иронией и отметили, что родной сын Газманова Родион не так сильно похож на отца, как приемный. А кто-то назвал их «пацанами-дружбанами».