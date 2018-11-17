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Москвичке пробили основание черепа во время ринопластики

Москвичке пробили основание черепа во время ринопластики в частной клинике. Пациентку направили в реанимацию с большой потерей крови.
Москвичке пробили основание черепа во время ринопластики

По данным РЕН ТВ, в одной из хирургических клиник Москвы операция по коррекции носа едва не привела к летальному исходу 25-летней клиентки. Женщина, проводившая ринопластику, сделала в черепе девушки прокол, что привело к внутреннему кровотечению. Сначала хирург пыталась самостоятельно исправить ошибку, однако не рискнула потерять пациентку и обратилась за врачебной помощью в одну из больниц.

Обсуждая причину травмы, доктор заявила, что осложнения вызвал отёк Квинке, который является следствием аллергии на лекарства. При этом никаких его признаков врачи, спасавшие пострадавшую, не выявили.

Москвичке в реанимации сделали переливание крови и подключили её к аппарату для искусственного дыхания. Отмечается, что девушка была без сознания и имела высокий риск не очнуться.

Предположительно, хирург, делавшая ринопластику, утверждала, что причиной кровоизлияния послужила врождённая болезнь, а вовсе не пролом черепа. Следственный комитет Москвы после сообщений в СМИ заинтересовался делом и проводит проверку частной клиники.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:39

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