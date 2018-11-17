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Александр Малинин рассказал о сложном психологическом периоде в жизни наследника Никиты

Певец 16 октября отмечал свое 60-летие и охотно ответил на вопросы журналистов, касающиеся его семьи. Александр Малинин рассказал о сложном психологическом периоде в жизни наследника Никиты, который стал популярным после “Фабрики звезд 3”.
Александр Малинин рассказал о сложном психологическом периоде в жизни наследника Никиты

Знаменитость признался, что ощущает себя молодым человеком, несмотря на юбилей, а также не особо любит упоминать о своей дочери Кире, родившейся в браке с Ольгой Зарубиной. Никита сочиняет клубные композиции, но после победы на конкурсе, он плохо выдерживал испытание славой.

Александр Малинин отметил, что сын не был готов к таким событиям, хотя сумел избежать звездной болезни. Начинающий музыкант сделал длительную паузу, прежде чем продолжить карьеру и писать новые хиты. Звезда не слишком понимает данный жанр музыки, но ценить старания сына, который стал взрослым человеком и имеет семью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:13

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