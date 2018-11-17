Александр Малинин рассказал о сложном психологическом периоде в жизни наследника Никиты





Знаменитость признался, что ощущает себя молодым человеком, несмотря на юбилей, а также не особо любит упоминать о своей дочери Кире, родившейся в браке с Ольгой Зарубиной. Никита сочиняет клубные композиции, но после победы на конкурсе, он плохо выдерживал испытание славой.Александр Малинин отметил, что сын не был готов к таким событиям, хотя сумел избежать звездной болезни. Начинающий музыкант сделал длительную паузу, прежде чем продолжить карьеру и писать новые хиты. Звезда не слишком понимает данный жанр музыки, но ценить старания сына, который стал взрослым человеком и имеет семью.