Компания Audi представила удлинённый седан A6L





Представленный на мероприятии в Гуанчжоу седан Audi A6L имеет от своей европейской версии несколько отличий. В первую очередь модель получила более длинную базу, увеличившись на 100 миллиметров. Теперь у неё расстояние между колёсами составляет 3024 мм, а общая длина кузова равна 5 038 мм. Необходимость увеличивать габариты средства передвижения вызвана запросами рынка, так как стандартные версии, распространяемые в европейском регионе, в КНР не пользуются спросом. Китайские автолюбители предпочитают просторные салоны, где пассажиры на заднем сидении не стеснены.Вторым важным отличием является силовая установка. Под капотом удлинённой версии мотористы разместили турбированный 2,0-литровый агрегат со схемой V4, имеющий две вариации с разной мощностью. В первом случае мощность установки составит 190 лошадиных сил, в во втором достигнет 224-х. В данном случае речь идёт о релизной модификации, позже ожидается расширение моторной линейки.