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Компания Audi представила удлинённый седан A6L

Компания Audi привезла в Китай на автосалон в Гуанчжоу удлинённый седан A6L четвёртого поколения. Данному автомобилю предстоит составить конкуренцию аналогичным транспортным средствам от Mercedes-Benz и BMW.

Компания Audi представила удлинённый седан A6L

Представленный на мероприятии в Гуанчжоу седан Audi A6L имеет от своей европейской версии несколько отличий. В первую очередь модель получила более длинную базу, увеличившись на 100 миллиметров. Теперь у неё расстояние между колёсами составляет 3024 мм, а общая длина кузова равна 5 038 мм. Необходимость увеличивать габариты средства передвижения вызвана запросами рынка, так как стандартные версии, распространяемые в европейском регионе, в КНР не пользуются спросом. Китайские автолюбители предпочитают просторные салоны, где пассажиры на заднем сидении не стеснены.

Вторым важным отличием является силовая установка. Под капотом удлинённой версии мотористы разместили турбированный 2,0-литровый агрегат со схемой V4, имеющий две вариации с разной мощностью. В первом случае мощность установки составит 190 лошадиных сил, в во втором достигнет 224-х. В данном случае речь идёт о релизной модификации, позже ожидается расширение моторной линейки.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:07

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