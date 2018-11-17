АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес производят неизгладимый эффект у публики

Джей Ло время от времени выходит на публику в эпатажных откровенных нарядах. Однако в этот раз Дженнифер Лопес произвела на зрителя неизгладимый эффект, так как из-под брюк звезды торчали стринги.

Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес производят неизгладимый эффект у публики

Дженнифер Лопес не стесняется своего тела и поэтому предпочитает носить наряды с откровенными вырезами в зоне декольте и мини. Однако последний выход звезды немало удивил ее фанатов. На днях певица появилась в своем новом клипе с DJ Khaled в брюках серого цвета, низко приспущенных на бедра, и белом топе. Однако главной деталью данного образа знаменитости являлись стринги, которые торчали из-под штанов. Многие фанаты расценили этот образ как возвращение к модной тенденции «нулевых». Это когда девушки демонстрировали яркое нижнее белье, надетое под джинсовые брюки с низкой посадкой.

Накануне сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт в столице арабского государства Катар на открытии торгового центра. За 20-минутное выступление певице заплатили 2 000 000 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес
Audi планирует выпускать версию R8 с силовым
Королева Иордании вышла на публику в костюме
Анфиса Чехова выпустит собственный сборник стихов
FAW сделала из Toyota Crown премиальный
Ученые: Лекарства не стоит смешивать с этими
Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах
В Японии обнаружили утерянный мультфильм про
Компания Audi представила удлинённый седан A6L
Ученые назвали худший год в истории человечества
Джим Керри в Twitter зашифровал непристойное
В Сети на продажу выставлен уникальный автомобиль
Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это
DARPA разрабатывает аэростаты, способные
Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44
В России стартовали продажи игровых мониторов
Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом
Екатерина Стриженова не узнала изменившуюся дочь
Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был
Елена Летучая и Надежда Сысоева пытались открыть
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Яна Рудковская закрыла показ собственной
На Владимира Винокура подали в суд за неуплату
Китайская фирма Elephone представила смартфон с
Просмотреть все новости