Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес производят неизгладимый эффект у публики
Джей Ло время от времени выходит на публику в эпатажных откровенных нарядах. Однако в этот раз Дженнифер Лопес произвела на зрителя неизгладимый эффект, так как из-под брюк звезды торчали стринги.
Дженнифер Лопес не стесняется своего тела и поэтому предпочитает носить наряды с откровенными вырезами в зоне декольте и мини. Однако последний выход звезды немало удивил ее фанатов. На днях певица появилась в своем новом клипе с DJ Khaled в брюках серого цвета, низко приспущенных на бедра, и белом топе. Однако главной деталью данного образа знаменитости являлись стринги, которые торчали из-под штанов. Многие фанаты расценили этот образ как возвращение к модной тенденции «нулевых». Это когда девушки демонстрировали яркое нижнее белье, надетое под джинсовые брюки с низкой посадкой.
Накануне сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт в столице арабского государства Катар на открытии торгового центра. За 20-минутное выступление певице заплатили 2 000 000 долларов.
Дженнифер Лопес не стесняется своего тела и поэтому предпочитает носить наряды с откровенными вырезами в зоне декольте и мини. Однако последний выход звезды немало удивил ее фанатов. На днях певица появилась в своем новом клипе с DJ Khaled в брюках серого цвета, низко приспущенных на бедра, и белом топе. Однако главной деталью данного образа знаменитости являлись стринги, которые торчали из-под штанов. Многие фанаты расценили этот образ как возвращение к модной тенденции «нулевых». Это когда девушки демонстрировали яркое нижнее белье, надетое под джинсовые брюки с низкой посадкой.
Накануне сообщалось, что Дженнифер Лопес дала концерт в столице арабского государства Катар на открытии торгового центра. За 20-минутное выступление певице заплатили 2 000 000 долларов.