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Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона долларов

Дженнифер Лопес на днях выступала на открытии ТЦ «Doha Festival Citi Mall», который находится в Доху - столице арабского государства Катар. За концерт, который проходил на протяжении 20 минут, певице заплатили 2 миллиона долларов.

Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона долларов

После выступления 49-летняя артистка уделила некоторое время фанатам. Для визита в мусульманскую страну Дженифер Лопес одела бордовую блузу с длинными рукавами и строгие белые брюки, завершив свой образ широкополой шляпой. Стало известно, что состоятельные шейхи предложили звезде выступить еще с одним концертом, стоимость которого оценили свыше 1 миллиона долларов. Сейчас ведутся с представителями знаменитости переговоры.

Накануне певица Глюкоза в своем Instagram-аккаунте обнародовала косплеи на свои публикации, которые нашла в соцсети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:16

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