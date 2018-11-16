Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона долларов
Дженнифер Лопес на днях выступала на открытии ТЦ «Doha Festival Citi Mall», который находится в Доху - столице арабского государства Катар. За концерт, который проходил на протяжении 20 минут, певице заплатили 2 миллиона долларов.
После выступления 49-летняя артистка уделила некоторое время фанатам. Для визита в мусульманскую страну Дженифер Лопес одела бордовую блузу с длинными рукавами и строгие белые брюки, завершив свой образ широкополой шляпой. Стало известно, что состоятельные шейхи предложили звезде выступить еще с одним концертом, стоимость которого оценили свыше 1 миллиона долларов. Сейчас ведутся с представителями знаменитости переговоры.
Накануне певица Глюкоза в своем Instagram-аккаунте обнародовала косплеи на свои публикации, которые нашла в соцсети.
После выступления 49-летняя артистка уделила некоторое время фанатам. Для визита в мусульманскую страну Дженифер Лопес одела бордовую блузу с длинными рукавами и строгие белые брюки, завершив свой образ широкополой шляпой. Стало известно, что состоятельные шейхи предложили звезде выступить еще с одним концертом, стоимость которого оценили свыше 1 миллиона долларов. Сейчас ведутся с представителями знаменитости переговоры.
Накануне певица Глюкоза в своем Instagram-аккаунте обнародовала косплеи на свои публикации, которые нашла в соцсети.