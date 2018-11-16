Режиссер Богомолов назвал употребление мата признаком патриотизма





Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что употребление нецензурных выражений со сцены – это проявление нездорового либерализма некоторых художественных руководителей.Константин Богомолов выразил мнение, что употребление бранных слов свидетельствует о «глубоком проникновении в русскую культуру». По его словам, для театра крайне важна эмоциональная составляющая вне зависимости, выражается ли она матом или нет. Главное, чтобы были эмоции, акцентировал Богомолов.