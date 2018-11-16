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Режиссер Богомолов назвал употребление мата признаком патриотизма

Употребление мата на сцене при наличии художественной необходимости в нем может являться признаком патриотизма. С таким заявлением выступил известный театральный режиссер Константин Богомолов.

Режиссер Богомолов назвал употребление мата признаком патриотизма

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что употребление нецензурных выражений со сцены – это проявление нездорового либерализма некоторых художественных руководителей.

Константин Богомолов выразил мнение, что употребление бранных слов свидетельствует о «глубоком проникновении в русскую культуру». По его словам, для театра крайне важна эмоциональная составляющая вне зависимости, выражается ли она матом или нет. Главное, чтобы были эмоции, акцентировал Богомолов.



 
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Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:48

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