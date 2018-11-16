Режиссер Богомолов назвал употребление мата признаком патриотизма
Употребление мата на сцене при наличии художественной необходимости в нем может являться признаком патриотизма. С таким заявлением выступил известный театральный режиссер Константин Богомолов.
Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что употребление нецензурных выражений со сцены – это проявление нездорового либерализма некоторых художественных руководителей.
Константин Богомолов выразил мнение, что употребление бранных слов свидетельствует о «глубоком проникновении в русскую культуру». По его словам, для театра крайне важна эмоциональная составляющая вне зависимости, выражается ли она матом или нет. Главное, чтобы были эмоции, акцентировал Богомолов.
Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что употребление нецензурных выражений со сцены – это проявление нездорового либерализма некоторых художественных руководителей.
Константин Богомолов выразил мнение, что употребление бранных слов свидетельствует о «глубоком проникновении в русскую культуру». По его словам, для театра крайне важна эмоциональная составляющая вне зависимости, выражается ли она матом или нет. Главное, чтобы были эмоции, акцентировал Богомолов.
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:48