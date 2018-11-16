Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева и другие артисты поздравили КиноПоиск с 15-летием
В Центральном доме архитекторы в Москве интернет-сервис "КиноПоиск" 15 ноября отпраздновал свое 15-летие. На данном мероприятии собрались Катерина Шпица, Надежда Сысоева, Сергей Безруков и многие влиятельные российские представители киноиндустрии.
Катерина Шпица пришла на вечеринку в платье цвета шампань, дополнив свой "лук" серьгами. При этом звезда шоу "Comedy Woman" Надежда Сысоева надела короткое черное платье. Сексуальности ее образу добавили ботфорты и колготки в сеточку. Поздравил "КиноПоиск" с именинами и Сергей Безруков, который с мероприятия унес подаренную ему статуэтку. Пользователи сервиса считают сериал "Бригада", в котором снимался актер, одним из лучших телепроектов. Они надеются, что когда-нибудь смогут увидеть его продолжение.
Награды получили и многие другие актеры и режиссеры. На вечеринке также присутствовали Александра Ревенко, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Ольга Сутулова, а также многие селебрити.
Накануне беременная комедийная актриса Эми Шумер в своем Instagram-аккаунте сообщила поклонникам о своей госпитализации.
Катерина Шпица пришла на вечеринку в платье цвета шампань, дополнив свой "лук" серьгами. При этом звезда шоу "Comedy Woman" Надежда Сысоева надела короткое черное платье. Сексуальности ее образу добавили ботфорты и колготки в сеточку. Поздравил "КиноПоиск" с именинами и Сергей Безруков, который с мероприятия унес подаренную ему статуэтку. Пользователи сервиса считают сериал "Бригада", в котором снимался актер, одним из лучших телепроектов. Они надеются, что когда-нибудь смогут увидеть его продолжение.
Награды получили и многие другие актеры и режиссеры. На вечеринке также присутствовали Александра Ревенко, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Ольга Сутулова, а также многие селебрити.
Накануне беременная комедийная актриса Эми Шумер в своем Instagram-аккаунте сообщила поклонникам о своей госпитализации.