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Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева и другие артисты поздравили КиноПоиск с 15-летием

В Центральном доме архитекторы в Москве интернет-сервис "КиноПоиск" 15 ноября отпраздновал свое 15-летие. На данном мероприятии собрались Катерина Шпица, Надежда Сысоева, Сергей Безруков и многие влиятельные российские представители киноиндустрии.

Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева и другие артисты поздравили КиноПоиск с 15-летием

Катерина Шпица пришла на вечеринку в платье цвета шампань, дополнив свой "лук" серьгами. При этом звезда шоу "Comedy Woman" Надежда Сысоева надела короткое черное платье. Сексуальности ее образу добавили ботфорты и колготки в сеточку. Поздравил "КиноПоиск" с именинами и Сергей Безруков, который с мероприятия унес подаренную ему статуэтку. Пользователи сервиса считают сериал "Бригада", в котором снимался актер, одним из лучших телепроектов. Они надеются, что когда-нибудь смогут увидеть его продолжение.

Награды получили и многие другие актеры и режиссеры. На вечеринке также присутствовали Александра Ревенко, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Ольга Сутулова, а также многие селебрити.

Накануне беременная комедийная актриса Эми Шумер в своем Instagram-аккаунте сообщила поклонникам о своей госпитализации.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40

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