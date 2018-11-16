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Беременная Эми Шумер сообщила фанатам в Instagram о своей госпитализации

Беременной Эми Шумер пришлось на некоторое время отложить свое турне. Комедийная актриса в своем микроблоге Instagram сообщила поклонникам, что у нее гиперемезис и поэтому кануне она была госпитализирована в клинику.

Беременная Эми Шумер сообщила фанатам в Instagram о своей госпитализации

Артистка обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена на больничной койке. В посте звезда написала, что с ней и малышом уже все в порядке. Знаменитость выразила сожаление по поводу того, что была вынуждена отменить свое шоу в Техасе. Эми Шумер беременна от своего супруга Криса Фишера. Кинозвезда с первых месяцев беременности страдает от ужасного токсикоза. Артистка ранее рассказывала поклонникам, что ее постоянно тошнит.

Модель из Перми Наташа Поли в своем аккаунте Instagram объявила фанатам о своей 2-й беременности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:45

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