Беременная Эми Шумер сообщила фанатам в Instagram о своей госпитализации
Беременной Эми Шумер пришлось на некоторое время отложить свое турне. Комедийная актриса в своем микроблоге Instagram сообщила поклонникам, что у нее гиперемезис и поэтому кануне она была госпитализирована в клинику.
Артистка обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена на больничной койке. В посте звезда написала, что с ней и малышом уже все в порядке. Знаменитость выразила сожаление по поводу того, что была вынуждена отменить свое шоу в Техасе. Эми Шумер беременна от своего супруга Криса Фишера. Кинозвезда с первых месяцев беременности страдает от ужасного токсикоза. Артистка ранее рассказывала поклонникам, что ее постоянно тошнит.
Модель из Перми Наташа Поли в своем аккаунте Instagram объявила фанатам о своей 2-й беременности.
Артистка обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена на больничной койке. В посте звезда написала, что с ней и малышом уже все в порядке. Знаменитость выразила сожаление по поводу того, что была вынуждена отменить свое шоу в Техасе. Эми Шумер беременна от своего супруга Криса Фишера. Кинозвезда с первых месяцев беременности страдает от ужасного токсикоза. Артистка ранее рассказывала поклонникам, что ее постоянно тошнит.
Модель из Перми Наташа Поли в своем аккаунте Instagram объявила фанатам о своей 2-й беременности.