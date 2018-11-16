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Модель из Перми Наташа Поли станет матерью во второй раз

Наташа Поли объявила поклонникам о своей второй беременности. Модель из Перми сообщила о своем «интересном» положении в соцсети Instagram.

Модель из Перми Наташа Поли станет матерью во второй раз

Всемирно известная модель разместила в своем микроблоге трогательное фото. Под публикацией звезда написала - «Малыш номер 2». На данном снимке Наташа Поли запечатлена на кровати вместе со своей дочерью, которая обняла рукой округлившийся живот матери. Знаменитость родила Александру Кристину 5 лет назад от своего супруга Питера Беккера. Модель познакомилась с нидерландским бизнесменом в 2003 году. Через 5 лет после знакомства влюбленные объявила о помолвке. В 2011 году в Сен-Тропе пара сыграла свадьбу.

Накануне Андрей Разин в соцсети Instagram сообщил фанатам, что сбросил 26 килограмм. Продюсер «Ласкового мая» сравнил себя на публикации с Владимиром Путиным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10

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