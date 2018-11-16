Андрей Разин похудел на 26 кг и сравнил себя с Владимиром Путиным
Продюсер группы «Ласковый май» 55-летний Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте сообщил поклонникам, что уже сбросил 26 килограмм. Артист в соцсети сравнил себя на снимке с Владимиром Путиным в молодости.
Андрей Разин неоднократно рассказывал, что на протяжении длительного времени пытался похудеть с помощью различных диет, но ни одна из них не принесла ему желаемых результатов. Но летом музыкант вдохновился примером Примадонны, которая очень быстро обрела стройную фигуру. Певец решил обратиться к диетологам Аллы Пугачевой. Сейчас артист сбросил значительную массу. Он заявил, что у него появилась новая цель — быть похожим на лидера РФ Владимира Путина. Андрей Разин в настоящее время готовится к гастрольному туру по зарубежью и России в 2019 году. Фолловеры порадовались достигнутым результатам знаменитости, оставив под снимком комплименты по поводу его силы воли.
На днях мама Тимати Симона Юнусова обнародовала в своем микроблоге Instagram новый видеоролик, в котором запечатлено, как ее внучка Алиса занимается балетом.
Андрей Разин неоднократно рассказывал, что на протяжении длительного времени пытался похудеть с помощью различных диет, но ни одна из них не принесла ему желаемых результатов. Но летом музыкант вдохновился примером Примадонны, которая очень быстро обрела стройную фигуру. Певец решил обратиться к диетологам Аллы Пугачевой. Сейчас артист сбросил значительную массу. Он заявил, что у него появилась новая цель — быть похожим на лидера РФ Владимира Путина. Андрей Разин в настоящее время готовится к гастрольному туру по зарубежью и России в 2019 году. Фолловеры порадовались достигнутым результатам знаменитости, оставив под снимком комплименты по поводу его силы воли.
На днях мама Тимати Симона Юнусова обнародовала в своем микроблоге Instagram новый видеоролик, в котором запечатлено, как ее внучка Алиса занимается балетом.