В ноябре наблюдается удорожание флагманского кроссовера версии Geely Atlas





Данное подорожание коснулось всех комплектаций модели, помимо начальной. Стоит отметить, что новая расценка на кросс в комплектации Comfort, оснащаемую бензиновым 2-литровым силовым агрегатом на 139 лошадиных сил, а также механической КПП, составляет 1 179 990 рублей. Прибавка в данном случае была минимальной, а также составила 10 000 рублей. АКПП на пару с более мощным 2,4-литровым силовым агрегатом на 149 лошадиных сил расценивается в 1 299 990 рублей. Это больше на 20 тысяч рублей. Топовая версия Luxury сала дороже 30 000 рублей. Теперь она расценивается в 1 459 990 рублей.Специалистами сайта «Цена Авто» раньше сообщалось, что прошлое увеличение цен на версию Geely Atlas наблюдалось в сентябре, составив 20 000 рублей. Российские дилеры Geely в период январь-октябрь текущего года смогли продать 2 320 транспортных средств. Это на 24 процента превышает показатели годичной давности.