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В Дубае покажут сразу 3 новых смартфона Nokia

В Дубае 5 декабря представители компании HMD Global 5 покажут сразу 3 новых смартфона Nokia. Согласно предположениям, речь будет вестись о следующих версиях: Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus, Nokia 2.1 Plus.

В Дубае покажут сразу 3 новых смартфона Nokia


Принимая в учёт статус мероприятия, а также рекламную кампанию, все три устройства будут новыми моделями. В свою очередь Nokia 8.1 является международной версией Nokia X7. При этом Nokia 7.1 Plus, а также Nokia 2.1 Plus должны быть полностью новыми. Согласно последним слухам, устройство Nokia 9 будет представлено производителем только в феврале месяце. Для данной знаковой модели в любом случае было бы выделено отдельное мероприятие.

Накануне стало известно, что платформа Qualcomm Snapdragon 8150 смогла на бенчмарке Geekbench установить рекорд производительности.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:53

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