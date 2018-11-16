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На трассе Алтайского края грузовое авто "КамАЗ" столкнулось с микроавтобусом Hyundai

На трассе Алтайского края произошло столкновение грузового авто "КамАЗ" и микроавтобуса Hyundai. Это спровоцировало ДТП с пятью машинами.

На трассе Алтайского края грузовое авто "КамАЗ" столкнулось с микроавтобусом Hyundai


Вследствие автомобильной аварии погиб пассажир Hyundai. ДТП произошло в утреннее время в Тальменском районе вблизи поселка Среднесибирского на автотрассе Р-256. Как стало известно, водитель микроавтобуса Hyundai направляясь со стороны Новосибирска в Новоалтайск, выехал на полосу, которая предназначена для встречного движения. В итоге данное транспортное средство столкнулось с грузовым авто "КамАЗ". В результате данного ДТП произошло столкновение еще 5 автомобилей, которые двигались в попутном направлении. В микроавтобусе находилось два пассажира. При этом авто не осуществляло перевозки. Микроавтобус являлся частным, а не пассажирским. Пассажирка Hyundai скончалась на месте, ещё до приезда скорой помощи. Водитель авто Hyundai получил ряд травм различной степени тяжести. Вследствие этого его госпитализировали.

В Сети появилась также информация, что в Москве в районе Кунцево дорожно-транспортное происшествие закончилось стрельбой. Инцидент случился на улице Академика Павлова.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56

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