В Москве в районе Кунцево ДТП закончилось стрельбой
В районе Кунцево на территории Москвы, ДТП закончилось стрельбой. Данный инцидент произошел по улице Академика Павлова.
Представители МВД отмечают, что вследствие дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств начали спорить. В итоге данный конфликт вышел из-под контроля. Один из владельцев авто в порыве гнева открыл огонь по другому водителю. При этом стрельба велась из травматического пистолета. Водитель одного из авто осуществил несколько выстрелов в направлении другого участника ДТП и скрылся в итоге с места происшествия. Представители органов правоохранения отмечают, что мужчина в ходе данного конфликта не пострадал. В настоящее время следственная группа разыскивает злоумышленника.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае на автотрассе А-289 произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В ходе данного ДТП пострадало несколько людей.
Представители МВД отмечают, что вследствие дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств начали спорить. В итоге данный конфликт вышел из-под контроля. Один из владельцев авто в порыве гнева открыл огонь по другому водителю. При этом стрельба велась из травматического пистолета. Водитель одного из авто осуществил несколько выстрелов в направлении другого участника ДТП и скрылся в итоге с места происшествия. Представители органов правоохранения отмечают, что мужчина в ходе данного конфликта не пострадал. В настоящее время следственная группа разыскивает злоумышленника.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае на автотрассе А-289 произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В ходе данного ДТП пострадало несколько людей.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30