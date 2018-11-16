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В Москве в районе Кунцево ДТП закончилось стрельбой

В районе Кунцево на территории Москвы, ДТП закончилось стрельбой. Данный инцидент произошел по улице Академика Павлова.

В Москве в районе Кунцево ДТП закончилось стрельбой


Представители МВД отмечают, что вследствие дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств начали спорить. В итоге данный конфликт вышел из-под контроля. Один из владельцев авто в порыве гнева открыл огонь по другому водителю. При этом стрельба велась из травматического пистолета. Водитель одного из авто осуществил несколько выстрелов в направлении другого участника ДТП и скрылся в итоге с места происшествия. Представители органов правоохранения отмечают, что мужчина в ходе данного конфликта не пострадал. В настоящее время следственная группа разыскивает злоумышленника.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае на автотрассе А-289 произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В ходе данного ДТП пострадало несколько людей.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30

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