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Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с Ольгой Бузовой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев после завершения проекта стал практически изгоем, обидевшим несравненную Ольгу Бузову, но теперь мужчина откровенно рассказал о своих отношениях со звездой.

Лебедев решил не сдаваться и в ответ на все обвинения заявил, что организаторы шоу отлично знали о том, что он расторг предыдущий брак, ведь они видели его документы.

Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с Ольгой Бузовой

Помимо этого Денис заверяет всех, что его участие в «Замуж за Бузову» было абсолютно бескорыстным, а в его расставании с Ольгой виноваты люди, распускающие слухи.

Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с Ольгой Бузовой

Лебедев не захотел отвечать на вопрос о сексе с Бузовой, так как это очень личное, но в разговоре намекнул, что интим межу ним и звездой все же был.

Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с Ольгой Бузовой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» отмечает, что он не маньяк и преследовать Ольгу не будет, но при этом не исключает, что звезде просто нужно время, чтобы все переосмыслить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:29

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