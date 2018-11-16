Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с Ольгой Бузовой





Лебедев решил не сдаваться и в ответ на все обвинения заявил, что организаторы шоу отлично знали о том, что он расторг предыдущий брак, ведь они видели его документы.Помимо этого Денис заверяет всех, что его участие в «Замуж за Бузову» было абсолютно бескорыстным, а в его расставании с Ольгой виноваты люди, распускающие слухи.Лебедев не захотел отвечать на вопрос о сексе с Бузовой, так как это очень личное, но в разговоре намекнул, что интим межу ним и звездой все же был.Победитель шоу «Замуж за Бузову» отмечает, что он не маньяк и преследовать Ольгу не будет, но при этом не исключает, что звезде просто нужно время, чтобы все переосмыслить.