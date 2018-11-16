Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили звание «Мисс БДСМ»
Одна из сотрудниц Свердловской железной дороги удостоилась звания «Мисс БДСМ». Отмечается, что эти четыре буквы на бумаге расшифровываются как «безопасность движения свердловской магистрали».
Накануне интернет «облетела» фотография диплома, который был выдан сотруднице Свердловской железной дороги, на нём написано «Мисс БДСМ», а в скобках ниже расшифровка: «безопасность движения свердловской магистрали». Пользователи Сети тут же принялись высмеивать снимок, поскольку БДСМ является термином из сексуальной сферы. В свою очередь представители Свердловской железной дороги дали опровержение, якобы этот документ является шуткой сотрудников.
Из заявления компании СвЖД следует, что данный диплом не является официальным, его коллектив оформил в фирменной стилистике в качестве шуточного документа. С сотрудниками, которые решили пошутить над коллегой таким оригинальным способом, начальство провело разъяснительную беседу.
Накануне интернет «облетела» фотография диплома, который был выдан сотруднице Свердловской железной дороги, на нём написано «Мисс БДСМ», а в скобках ниже расшифровка: «безопасность движения свердловской магистрали». Пользователи Сети тут же принялись высмеивать снимок, поскольку БДСМ является термином из сексуальной сферы. В свою очередь представители Свердловской железной дороги дали опровержение, якобы этот документ является шуткой сотрудников.
Из заявления компании СвЖД следует, что данный диплом не является официальным, его коллектив оформил в фирменной стилистике в качестве шуточного документа. С сотрудниками, которые решили пошутить над коллегой таким оригинальным способом, начальство провело разъяснительную беседу.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 08:32