Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили звание «Мисс БДСМ»





Накануне интернет «облетела» фотография диплома, который был выдан сотруднице Свердловской железной дороги, на нём написано «Мисс БДСМ», а в скобках ниже расшифровка: «безопасность движения свердловской магистрали». Пользователи Сети тут же принялись высмеивать снимок, поскольку БДСМ является термином из сексуальной сферы. В свою очередь представители Свердловской железной дороги дали опровержение, якобы этот документ является шуткой сотрудников.Из заявления компании СвЖД следует, что данный диплом не является официальным, его коллектив оформил в фирменной стилистике в качестве шуточного документа. С сотрудниками, которые решили пошутить над коллегой таким оригинальным способом, начальство провело разъяснительную беседу.