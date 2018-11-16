АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили звание «Мисс БДСМ»

Одна из сотрудниц Свердловской железной дороги удостоилась звания «Мисс БДСМ». Отмечается, что эти четыре буквы на бумаге расшифровываются как «безопасность движения свердловской магистрали».
Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили звание «Мисс БДСМ»

Накануне интернет «облетела» фотография диплома, который был выдан сотруднице Свердловской железной дороги, на нём написано «Мисс БДСМ», а в скобках ниже расшифровка: «безопасность движения свердловской магистрали». Пользователи Сети тут же принялись высмеивать снимок, поскольку БДСМ является термином из сексуальной сферы. В свою очередь представители Свердловской железной дороги дали опровержение, якобы этот документ является шуткой сотрудников.

Из заявления компании СвЖД следует, что данный диплом не является официальным, его коллектив оформил в фирменной стилистике в качестве шуточного документа. С сотрудниками, которые решили пошутить над коллегой таким оригинальным способом, начальство провело разъяснительную беседу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 08:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Белые медведи на Чукотке здоровые и
Мама Ольги Бузовой открыто сказала, что пока не
Елена Ваенга сообщила в Instagram о проблемах со
Ученые рассказали о влиянии солнечного затмения
На трассе Алтайского края грузовое авто "КамАЗ"
Исследование: 20 процентов учёных и инженеров
Ученые: Желание секса способствует установлению
Андрей Малахов рассказал о крёстном сыне Ольги
Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили
В Москве в районе Кунцево ДТП закончилось
Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с
NASA опубликовало в Сети снимок «космического
Баварский автоконцерн представил гибридную
Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко,
Наряды Пелагеи по достоинству оценил модный
Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассказала
Екатерина Вилкова порадовала поклонников редкими
Астрономы обнаружили неуловимую массивную
Учёные разработали новую методику лечения
Qualcomm Snapdragon 8150 на бенчмарке Geekbench
Ученые рассказали, почему людям нравится вкус
Авто Jaguar Land Rover оборудуется системой,
Вышел первый трейлер фильма «Пышка» с Дженнифер
Google выпустил мессенджер для общения в картах
В октябре в государствах Европы продажи авто
В расчётах климатологов касательно глобального
В Porsche показали на видео новый 911
Эвелина Блёданс и Игорь Крутой появились на
Компания KIA решила повысить цены на популярные
Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты
Просмотреть все новости